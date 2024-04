News des Tages am 17.04.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.04.24

Annalena Baerbock: Ärger für die Ministerin

Außenministerin Annalena Baerbock ist nach Israel gereist, um die Regierung von einem Gegenangriff auf den Iran abzubringen. Doch nun gerät die Politikerin in die Kritik – von der Opposition, die ihr mangelnde Israel-Solidarität vorwirft. „In den Gesprächen in Israel wird es deswegen darum gehen, wie verhindert werden kann, dass sich die Eskalationsspirale der Gewalt immer weiterdreht“, heißt es in der Ankündigung ihres Ministeriums. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hält ihr Vorgehen laut der Bild für falsch: „Außenministerin Baerbock bricht mit ihren Äußerungen ihr richtiges Prinzip ,Diplomatie und Härte‘. Diplomatie kann nur wirken, wenn sie glaubwürdige militärische Abschreckung umfasst.“

„Reichsbürger“ wollten Lanz und Maischberger verhaften

Es war eine der größten Razzien in der deutschen Polizeigeschichte: Im Dezember 2022 durchsuchten 3.000 Beamte mehr als 150 Objekte in elf Bundesländern, wie die Bild-Zeitung berichtet. Der Grund? Sie planten einen Putsch gegen die Bundesregierung. Politiker und Prominente sollten verhaftet werden – so auch die Talkmaster Sandra Maischberger und Markus Lanz. Das geht aus einer Liste mit Kandidaten für Exekution und Kriegsgericht vor, wie das Blatt schreibt. Darauf befanden sich auch Kanzler Olaf Scholz sowie CDU-Chef Friedrich Merz.

Frau stirbt nach Pilz-Drink im Wellness-Urlaub

Eine Reisegruppe soll in Australien ein Getränk, mutmaßlich mit Pilzen, getrunken haben. Doch jetzt ist eine Frau tot, zwei weitere Personen liegen im Krankenhaus. Um kurz nach Mitternacht wurde der Frau schlecht – dann konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die Ermittler untersuchen nun, ob es sich bei dem Drink um ein Getränk auf Pilzbasis handelte. Aber auch andere Substanzen können nicht ausgeschlossen werden, wie australische Medien berichten.