News des Tages am 17.04.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.04.23

Stadt Nürnberg empfiehlt wieder die Maske

Die Corona-Masken sind wir wieder los. Doch nun sollen wir sie wieder anziehen – und das auch noch im Freien. Zumindest hat das die Stadt Nürnberg empfohlen. Jedoch aus einem ganz anderen Grund. Denn für Allergiker könnte das eine Erleichterung bringen. Denn durch das Tragen der Maske könnte die eingeatmete Pollenlast deutlich reduziert werden. „Wenn Mund und Nase durch eine Maske bedeckt werden, dann wird die Menge an Pollen, die eingeatmet wird, deutlich geringer sein. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass die nasalen und möglicherweise auch die bronchialen Beschwerden gelindert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Nürnberg. Allerdings kann die Maske auch keinen hundertprozentigen Schutz bieten, denn Pollen können auch über die Augen aufgenommen werden.

Tote nach Schüssen im US-Bundesstaat Alabama

Bei Schüssen in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Alabama sind mindestens vier Menschen getötet worden. Weitere Menschen wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend im Ort Dadeville. Die Gewalttat ereignete sich offenbar bei einer Geburtstagsparty, wie US-Medien berichten. Unklar ist, ob die Schützen gefasst werden konnten. Im nördlich von Alabama gelegenen Bundesstaat Kentucky ereignete sich ebenfalls eine Schießerei. Die Schüsse wurden in einer Menschenmenge abgefeuert. Zwei Menschen wurden dabei getötet.

Sem Eisinger zum neuen Superstar gekürt

Mit mehr als 58 Prozent konnte sich Sem Eisinger im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ durchsetzen. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 100.000 Euro sowie einen Plattenvertrag. Außerdem geht der 29-Jährige auf Tour mit Dieter Bohlen. „Es fühlt sich sehr gut an und ich bin überwältigt. Ich bin sowohl glücklich als auch traurig – es sind sehr viele Emotionen auf einmal in mir. Denn es war eine sehr krasse Reise für uns alle und es hätte jeder von uns verdient. Schlussendlich bin ich sehr dankbar, dass die Zuschauer für mich angerufen haben. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe mir den Arsch aufgerissen und bin froh, dass ich hier mit dem Pokal stehen darf“, sagt Sem Eisinger nach dem Finale im exklusiven Interview mit KUKKSI.