News des Tages am 17.03.23

Die Nachrichten des Tages am 17.03.23

Grausamer Mord an Luise: Anwohnerin spricht über die Täterin

Zwei Teenagerinnen haben Luise aus Freudenberg mit mehr als 30 Messerstichen getötet. Die beste Freundin soll die 12-Jährige umgebracht haben. Anwohnerin Christa L. kennt eine der Täterinnen. „Ich habe schon drei Nächte nicht geschlafen. Wenn ein Kind stirbt, ist das immer grausam“, sagt sie im Interview mit RTL. „Ein sehr gut erzogenes, sehr höfliches Kind, das ich auf der Stelle adoptieren würde. Das Mädchen sei immer hilfsbereit gewesen. „Im Grunde ein sehr vernünftiges Kind“, so die Anwohnerin. Sie nennt das Verbrechen als „unbegreiflich“ und zeigt sich fassungslos. Kurz vor dem Tod von Luise haben die Mädchen viel Zeit miteinander verbracht. „Die machen im Grunde alles zusammen. Ob Inlineskating, Radfahren – alles“, so Christa L.

Bahnunfall in Buxtehude: 12-jähriges Mädchen von S-Bahn mitgeschleift

In Buxtehude hat sich ein Zwischenfall in einer S-Bahn ereignet. Eine 12-Jährige lief auf die Gleise – dann wurde sie von einem Zug erfasst, welcher sie mitschleifte. Rund 100 Fahrgäste sollen sich in der Bahn befunden haben. In der Nähe des Bahnübergangs der Jorker Straße im Buxtehuder Ortsteil Neukloster ereignete sich der Unfall. Unklar ist bisher, weshalb das Mädchen die Gleise betreten hat. „Sie ist nicht überrollt worden, aber ein Stück vom Zug mitgeschleift worden und hat seitlich unter dem Zug gelegen“, sagte ein Polizeisprecher im RTL-Interview.

Restaurant verklagt: US-Ehepaar findet Ratte in Suppe

Ein Ehepaar in New York hat sich von einem koreanischen Restaurant etwas nach Hause bestellt. Dann der Schock: Neben Fleisch, Gemüse und Reis war in einer Suppe eine ganze Ratte! Nach der Entdeckung des Tieres wurde dem Ehepaar übel. Diese wollen das nicht auf sich sitzen lassen und verklagen jetzt das Restaurant, wie mehrere Medien berichten. Laut der Klage wurden dem Ehepaar „schwerwiegende und dauerhafte persönliche Schäden“ zugefügt. Das Restaurant hatte in Sachen Hygiene nicht den besten Ruf, wie sich herausstellte. Denn vor einiger Zeit erhielt das Restaurant vom Gesundheitsamt eine schlechte Note – das wurde jedoch nichtöffentlich gemacht.