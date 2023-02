News des Tages am 17.02.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.02.23

Mob greift Polizisten an – fünf Verletzte

Durch einen Angriff von Personen wurden in Trier mehrere Personen verletzt. 40 Angreifer gingen mit Glasflaschen und Eisenstangen auf die Beamten los. Bei der Eskalation in der rheinland-pfälzischen Stadt seien fünf Polizisten verletzt worden, wie ein Sprecher mitteilte. Zwei Männer zwischen 21 und 42 wurden in Gewahrsam genommen. Die anderen Personen befinden sich auf der Flucht. Die Polizei wurde zu einer Diskothek kurz nach MItternacht wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung gerufen. Die Stimmung war wegen des Alkoholkonsums sehr aggressiv – mehrere Streifenwagen machten sich auf dem Weg. Als die Beamten sich einen Überblick verschafften, schlugen plötzlich mehrere Personen auf die Beamten ein. „Für die Einsatzkräfte, die zahlenmäßig unterlegen waren, entstand so eine lebensgefährliche Situation“, heißt es in einem Statement.

Amokalarm im Jobcenter Berlin

In einem Jobcenter in Berlin-Friedrichshain ist am Donnerstagabend Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Polizei durchsuchte das Gebäude und war mit einem Großaufgebot vor Ort. Es wurde nichts gefunden. Ein Sprecher der Polizei erklärte am späten Abend, dass das Gebäude sicher sei. Ob der Alarm durch einen Mensch oder einem technischen Defekt ausgelöst wurde, ist unklar. Mitarbeiter, welche sich im Gebäude befanden, schlossen sich in den Zimmer ein. Personen, welche das Jobcenter verlassen haben, wurden untersucht. Die Landsberger Allee in Berlin, wo sich das Jobcenter befindet, war in beide Richtungen gesperrt.

Sturm bläst den Frühling weg

Eben noch 15 Grad – und jetzt bald wieder Bibberkälte? Noch ist es relativ mild in Deutschland und auch die vergangenen Tage zeigten sich von der frühlinhshafte Seite. Doch jetzt wird es nochmal kalt! Ein Sturm- und Orkantief zieht vom Atlantik über den Norden der Britischen Inseln und wird auch Teile von Deutschland treffen. Im Süden Deutschlands wird es eher ruhig – im Norden sieht es ganz anders aus. Denn ab Freitagnachmittag drohen hier Sturm- bis hin zu orkanartigen Böen. Insgesamt wird es etwas kälter und sogar Flocken bis ins Flachland wären dann drin.