News des Tages am 16.10.23

Die Nachrichten des Tages am 16.10.23

UN-Chef sieht Nahen Osten „am Rande des Abgrunds“

UN-Generalsekretär António Guterres hat von der Hamas eine Freilassung aller Geiseln verlangt. Der Nahe Osten stehe „am Rande des Abgrunds“, warnte er. Zudem forderte er einen raschen humanitären Zugang zum Gazastreifen. „Jedes dieser beiden Ziele ist berechtigt“, sagte António Guterres laut Medienberichten. Und weiter: „Sie sollten nicht zu Verhandlungsmasse werden und sie müssen umgesetzt werden, weil es das Richtige ist.“ Ähnlich äußerte sich auch der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Der WHO-Chef bezeichnete die Angriffe der Hamas als „ungerechtfertigt und entsetzlich“. Er befürchte, dass die „Aufforderung an 1,1 Millionen Menschen, innerhalb eines so kurzen Zeitfensters vom Norden in den Süden des Gazastreifens zu ziehen, zu einer humanitären Tragödie führen“ werde, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus.

CDU-Politiker fordert Ausweisung von Bayern-Star

Bayern-Star Noussair Mazraoui sorgte mit einem Pro-Palästinenser-Post für einen regelrechten Shitstorm. „Und denke nicht, Allah sei dem gegenüber achtlos, was diejenigen tun, die Unrecht begehen. Er hält sie nur bis zu dem Tag zurück, an dem die Augen in Horror erstarren werden“, schrieb der Kicker. „Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es wirklich enttäuschend ist, dass ich mich erklären muss, wofür ich stehe. Es gibt da draußen eine Situation, in der Tausende von unschuldigen Menschen ermordet werden. Mein Standpunkt ist, dass ich mich für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt einsetzen werde. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde. Und das ist etwas, hinter dem ich immer stehen werde“, verteidigt sich der Fußball-Star in der Bild-Zeitung. Ein CDU-Politiker fordert jetzt sogar die Ausweisung von Noussair Mazraoui. „Der Verein von Kurt Landauer, der von den Nazis als „Juden-Club“ bezeichnet wurde, darf das so nicht stehen lassen. Lieber FC Bayern: bitte sofort raus schmeißen. Zudem sollten alle staatl. Möglichkeiten genutzt werden, ihn aus Deutschland zu verweisen“, schrieb der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger beim Kurznachrichtendienst X.

Deutsche Touristin vergewaltigt? Zwei Männer auf Mallorca festgenommen

Wurde auf Mallorca schon wieder eine Touristin vergewaltigt? Die junge Touristin hatte mit einem der Beschuldigen einvernehmlichen Sex – dann soll sein Freund sich an ihr vergangen haben, wie die Mallorca Zeitung meldet. Mit ihrer Mutter sei de Frau im Urlaub auf Mallorca gewesen. Dort habe sie einen Mann auf einer Party kennengelernt. Einige Tage später haben sie sich im Hotel getroffen – dort kam es zu einvernehmlichen Sex. Als sie später aufwachte, verging sich jedoch ein anderer Mann an ihr – ohne, dass ihr Freund das verhinderte. Die Touristin meldete das der Polizei. Die zwei Männer wurden festgenommen.