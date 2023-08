News des Tages am 16.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 16.08.23

Ryanair bestraft Rentner brutal – und kassiert eiskalt ab!

Mitgefühl? Bei Ryanair wohl weniger! Ein Ehepaar wollte von London nach Bergerac in Frankreich fliegen mit der Airline fliegen. Die beiden haben die Bordkarten ausgedruckt – so werden bei der Billig-Fluggesellschaft keine zusätzlichen Kosten fällig. Dann der Schock: Es waren versehentlich die Bordkarten für den Rückflug. Das Ehepaar mit Behinderung bittet die Airline darum, die richtigen Bordkarten für den Hinflug zu bekommen. Doch Fehlanzeige! Das bekommen die beiden auch – jedoch umgerechnet für stolze 130 Euro. Die Tochter des Ehepaares hatte den Fall öffentlich gemacht – bei den Usern im Netz sorgt das Verhalten der Airline auf absolutes Unverständnis. In einer lapidaren Erklärung der Airline heißt es: „Wir bedauern, dass die Passagiere die Erinnerungsmail ignoriert und nicht online eingecheckt haben.“

Todesdrama im Flugzeug: Pilot stirbt auf Bordtoilette

Ein Pilot der Airline Lama ging in 11 Kilometern Höhe auf die Toilette – und kam nicht wieder zurück! Der Kapitän der Maschine ist auf der Bordtoilette verstorben. Der Pilot erlitt beim Flug von Miami (USA) nach Santiago de Chile (Chile) einen Herzstillstand. Über den Wolken versuchen Crew-Mitglieder, den Flugkapitän wiederzubeleben. Im Cockpit sitzen glücklicherweise zwei weitere Piloten – sie leiten den Landeanflug ein und bringen die Maschine sicher zu Boden. Dennoch ist es zu spät: Mediziner haben den Piloten für tot erklärt.

Olympia-Star Helen stirbt mit 43 Jahren

Helen Smart ist im Alter v on 43 Jahren verstorben. Die Britin hat eine erfolgreiche Schwimm-Karriere hinter sich und gewann zahlreiche Medaillen. Mittlerweile war sie als führende Lehrkraft an der Worsley Mesnes Community Primary School in Wigan tätig. „In dieser sehr schwierigen Zeit gilt Helens Familie unser tief empfundenes Beileid. Ich weiß, dass diese Nachricht ein Schock sein und große Trauer in unserer Gemeinschaft auslösen wird“, schreibt Alison Halliwell, Vorsitzende der Schulleitung, in einem Beitrag auf Facebook.