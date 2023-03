News des Tages am 16.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 16.03.23

Nach Mord an Luise: Schüler kehren an ihre Schule zurück

Freudenberg steht noch immer unter Schock. Und trotz der schrecklichen Nachrichten der vergangenen Tage muss das Leben in dem Ort wieder weitergehen – so auch die Mitschüler der toten Luise. Am Donnerstag soll der Unterricht an der Schule weitergehen. Ein Sprecher der Bezirksregierung Arnsberg erklärte laut RTL, dass die Rückkehr zum Stundenplan aber ohne Druck passiere. Drei Tage nach der schrecklichen Tat pausierte der Unterricht an der Schule – es gab viele Gespräche. Auch weiterhin sind Psychologen und Fachleute an der Schule im Einsatz. Am Samstag wurde Luise von zwei Mitschülerinnen mit mehreren Messerstichen umgebracht.

Mann sitzt 34 Jahre unschuldig im US-Knast

Sidney Holmes kann sein Glück nicht fassen: Der Mann wurde zu 400 Jahren Knast verurteilt – jetzt ist er frei! Denn er saß 34 Jahre unschuldig im Knast. „Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Ich wusste, dass dieser Tag früher oder später kommen würde. Und heute ist es so weit“, sagt der 57-Jährige. Rückblick: Am 19. Juni 1988 kam es in Broward (Florida) zu einem bewaffneten Raubüberfall. Das Opfer hatte das Auto von Sidney Holmes gesehen – dadurch geriet er ins Visier der Ermittler und wurde festgenommen. Im November 2020 kontaktierte Sidney Holmes eine Organisation, die sich für unschuldig Inhaftierte einsetzt. Und dann das Wunder: Tatsächlich wurde er entlassen. „Ich kann es nicht in Worte fassen, es ist überwältigend“, sagt er glücklich.

Nach Kritik: RTLZWEI stoppt Doku mit Michael Wendler

Es sollte das TV-Comeback von Michael Wendler und Laura Müller werden – doch daraus wird nichts! Nur 24 Stunden nach der Ankündigung, ein neues Format mit dem Musiker und der Innfluencerin zu produzieren, hat der Sender die Show wieder zurückgezogen. Denn im Netz kam es zu einem riesigen Shitstorm und einem Promi-Aufstand. Zahlreiche Stars wollten die Zusammenarbeit mit dem Sender beenden. „Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben. RTLZWEI hat sich immer von Extremismus aller Art distanziert und steht für Weltoffenheit und Toleranz. Es ist uns wichtig, auch nur den Anschein zu vermeiden, dass der Sender hier zu Abstrichen bereit ist. Deshalb werden wir das Projekt mit Michael Wendler nicht weiterverfolgen“, teilte der Sender in einem Statement mit.