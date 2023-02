News des Tages am 16.02.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 16.02.23

Mega-Streik an deutschen Flughäfen

An vielen deutschen Airports wird an diesem Freitag wohl kein Flieger abheben. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu einem Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen – betroffen sind demnach vor allem auch einige Flughäfen. Frankfurt, München, Hamburg und Stuttgart stellen den regulären Passagierbetrieb an diesem Freitag komplett ein. Streiks drohen auch in Dortmund, Hannover und Bremen. Von dem Streik sind hunderttausende Passagiere betroffen. „Über 295 000 Passagiere werden zum Spielball der Verdi-Streiktaktik“, kritisierte der Flughafenverband ADV und sprach von einer „beispiellosen Eskalation“. Frankfurt hatte Passagiere dringend abgeraten, am Freitag überhaupt am Airport zu erscheinen.

Skandal in Chemnitz: Sexualstraftäter arbeitet als Kita-Erzieher, dann missbraucht er Jungen

In Chemnitz kam es zu einem unfassbaren Skandal. Die Stadt beschäftigte einen verurteilten Sexualstraftäter als Kita-Erzieher, wie RTL berichtet. Wegen sexuellen Missbrauchs wurde der 37-Jährige zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem durfte er nicht mehr in seinem Job arbeiten. Nun stand der Erzieher erneut vor Gericht. Denn er soll einen 9-jährigen Jungen missbraucht haben. Kurios: Bei der Gerichtsverhandlung setzte sich der Angeklagte in die Zuschauerbank. „Es war heute besonders, dass der Angeklagte nicht neben seinem Anwalt saß während des Prozesses, sondern in den Zuschauerreihen“, erklärt RTL-Reporter Frank Vacik. Nun gibt es keine Bewährungsstrafe – der Mann muss ins Gefängnis.

Hollywood-Legende Raquel Welch ist verstorben

Raquel Welch ist tot. Die Schauspielerin ist im Alter von 82 Jahren verstorben. In den 60er und 70er Jahren war sie einer der größten Sexsymbole und galt als „100 Sexiest Stars“ beim Empire Magazine. Bekannt wurde die Schauspielerin vor allem durch den Film „Eine Million Jahre vor unserer Zeit“ im Jahr 1966. Für ihre Rolle in „Die drei Musketier“ gewann Raquel Welch im Jahr 1975 den Golden Globe. Im Jahr 2010 veröffentlichte der Hollywood-Star ihre Biografie „Raquel: Beyond the Cleavage“ (zu Deutsch: „Jenseits des Dekolletés“). Insgesamt war sie viermal verheiratet und aus ihrer ersten Ehe gingen zwei Kinder hervor.