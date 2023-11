News des Tages am 15.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 15.11.23

Gewerkschaft GDL kündigt Bahn-Streik von Mittwochabend bis Donnerstag an

Pendler brauchen starke Nerven! Die Eisenbahngewerkschaft GDL hat einen Warnstreik bei der Deutschen Bahn angekündigt. Diese soll von Mittwochabend 22 Uhr bis Donnerstag 18 Uhr andauern. Reisende müssen mit erheblichen Beeinträchtigungen und Zugausfällen rechnen – betroffen sei der Fern-, sowohl Regionalverkehr als auch S-Bahnen. „Die GDL ruft Lokomotivführer, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter und Disponenten in allen Unternehmen und zusätzlich Fahrdienstleiter und weitere Berufsgruppen bei DB Netz zum Streik auf“, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Die Deutsche Bahn lässt verlauten: „Die DB wird so schnell und umfassend wie möglich informieren.“ Fahrgäste, die vom GDL-Streik betroffen sind, können ihre Tickets auch später nutzen, wie die Bahn mitteilte. Zugfahrten können am Mittwoch außerdem vorverlegt werden.

Sahra Wagenknecht erzählt über ihre einsame Kindheit

Sahra Wagenknecht hat eine neue Partei gegründet. Die Politikerin erzählt jetzt in einem Interview in dem TV-Format „Konfrontation“ über ihre einsame Kindheit. „Ich bin aufgewachsen als Einzelkind. Ich war als Kind oft mit mir allein, ich war nicht im Kindergarten. Ich bin wahrscheinlich auch jemand, der sehr stark auch sich darauf konzentriert: Was will ich, was halte ich für richtig? Ich bin nicht jemand, der sich an Mehrheiten unbedingt orientiert oder an Gruppen“, sagt die Politikerin. „Eine Gruppe zu organisieren, Kontakte zu halten, Menschen zu pflegen, Netzwerke aufzuhalten – ich bin da nicht sehr talentiert“, erzählt Sahra Wagenknecht weiter.

Spieler beim Eishockey die Kehle aufgeschlitzt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Das Drama passiert am 28. Oktober während eines Eishockey-Spiels zwischen den Nottingham Panthers und den Sheffield Steelers. Die Kehle von Spieler Adam Johnson wurde mit einer Kufe eines Schlittschuhs aufgeschlitzt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Jetzt wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. „Unsere Ermittlungen wurden unmittelbar nach dieser Tragödie begonnen und wir haben ausführliche Untersuchungen durchgeführt, um die Ereignisse zu rekonstruieren, die zum Tod Adams in diesen bisher nicht dagewesenen Umständen führten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Ermittler bitten, „auf Kommentare und Spekulationen zu verzichten“. Der Tod des US-Amerikaners hatte weltweit Entsetzen ausgelöst.