News des Tages am 15.09.23

Die Nachrichten des Tages am 15.09.23

Bundesweite Klima-Demos am Freitag

Am heutigen Freitag findet der 13. Globale Klimastreik von Fridays for Future statt. Es kommt daher zu bundesweiten Klima-Demos! In ganz Deutschland soll es hunderte Aktionen geben. Ein Demozug zieht unter anderem durch das Regierungsviertel in Berlin. Zum Brandenburger Tor kommen unter anderem Luisa Neubauer und Auftritte von Bands wie Juli, dem Berliner Kneipenchor, der Sängerin Elif oder Musiker Bosse sind geplant. Auch in anderen großen Städten gibt es Aktionen – so beispielsweise in Hamburg. Am Jungfernstieg wird ab 14 Uhr gestreikt. In Köln treffen sich die Demonstranten um 16 Uhr vor dem Dom.

Sechsjähriger lag tot im Gebüsch: Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Ein 6-Jähriger wurde vermisst. Kurz danach wurde die Leiche in Pragsdorf bei Neubrandenburg gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Nachdem er nach dem Spielen nicht nach Hause gekommen ist, haben ihn seine Eltern als vermisst gemeldet. Es startete eine große Suchaktion nach dem Jungen – auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Das Kind wurde dann mit massiven Verletzungen gefunden. Im Krankenhaus konnte nur noch der Tod des 6-Jährigen festgestellt werden. Am Freitag wird eine Obduktion des Leichnams des Sechsjährigen durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

„Hirnmasse quoll aus gebrochenem Schädel“: Lehrer verprügelt Schülerin mit Metall-Lineal

Diese Schülerin wäre fast gestorben! In der zentralchinesischen Provinz Hunan soll ein Lehrer mit einem Metall-Lineal auf eine Schülerin eingeprügelt haben. Der Schädel der 9-Jährigen wäre fast gebrochen! Bei einer Untersuchung im Krankenhaus wurde festgestellt, dass Knochensplitter schief stehen und Hirnmasse herausquillt. „Es hätte tödlich enden können“, sagte die Tante der 9-Jährigen der Zeitung Jiupai News. Das Mädchen liegt noch immer auf der Intensivstation, es bestehe aber keine Lebensgefahr mehr. Der Lehrer wurde freigestellt. Die Schule hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert.