News des Tages am 15.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 15.08.23

Peinliche Flugzeug-Panne bremst Annalena Baerbock erneut aus

Schon wieder gab es Probleme mit dem Flieger! Annalena Baerbock wollte eigentlich schon längst in Australien sein – aber der Flieger machte mal wieder Zicken. Zweimal musste die Regierungsmaschine nach Abu Dhabi umkehren – die Grünen-Politikerin hat die Reise danach komplett abgeblasen. „Wir haben bis zuletzt geprüft und geplant, aber leider war es nicht mehr möglich, die geplanten Reisestationen der Indo-Pazifik-Reise nach dem Ausfall des Flugzeugs der Flugbereitschaft mit den noch verfügbaren Optionen logistisch darzustellen“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Annalena Baerbock erklärte selbst beim Kurznachrichtendienst Twitter: „Wir haben alles versucht: leider ist es logistisch nicht möglich, meine Indo-Pazifik-Reise ohne den defekten Flieger fortzusetzen. Das ist mehr als ärgerlich.“

Drama in Wien: Nach fünfjährigem Sohn auch Vater tot aufgefunden

Ein 5-Jähriger wurde vor einigen Tagen tot in der Donau gefunden. Zuvor soll sein Vater die Mutter verprügelt haben. Der Mann geriet in Verdacht, dass er für den Tod des Jungen verantwortlich sein könnte. Doch nun wurde auch dieser tot in der Donau gefunden. Die Leiche des Jungen wurde am Samstag entdeckt. Laut vorläufigem Obduktionsbericht sei er ertrunken. Es gebe keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung. Die Leiche des Vaters wurde zwei Tage später gefunden. Zur Todesursache machte die Polizei bisher noch keine Angaben.

Eishockey-Talent stirbt mit 21 Jahren

Mit nur 21 Jahren ist Rodion Amirov verstorben. Das Eishockey-Talent litt zwei Jahre an einem Hirntumor. Der Russe hat den Kampf gegen die Krankheit verloren. Sein Agent Daniel Milstein schrieb beim Kurznachrichtendienst Twitter: „Von dem Moment an, als er die Nachricht erhielt, weigerte er sich, etwas Negatives zu sagen. Er war entschlossen, jeden Tag zu genießen und ihm mit der gleichen positiven Einstellung entgegenzutreten, die er während seiner Eishockeykarriere zeigte. Wir werden uns immer an seinen Mut, sein Verlangen, seinen Willen und sein Lächeln und all die großartigen Dinge an ihm erinnern.“