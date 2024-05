News des Tages am 15.05.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 15.05.24

Macheten-Angriff in Leipzig: Augenzeugen melden sich zu Wort

Am Sonntag gingen in der Eisenbahnstraße in Leipzig mehrere Männer aufeinander los. Ein Täter setzte sogar eine Machete ein – zwei Personen wurden bei der brutalen Schlägerei verletzt. Ein Dönerverkäufer, welcher Zeuge der Tat wurde, erklärte laut der Bild-Zeitung: „Es ging nicht um Drogen oder Geld, wie jetzt manche behaupten. Es war eine Lappalie, die schnell eskaliert ist.“ Ein älterer Mann sagt: „Die Familien haben die Sache gestern schon unter sich geklärt. Die beiden Männer, von denen der Streit ausgegangen ist, sind schon abgehauen. Sie sind auf der Flucht.“

15 Euro! Olaf Scholz will Mindestlohn deutlich anheben

Bundeskanzler Olaf Scholz fordert: Der Mindestlohn soll sich erhöhen – und zwar auf 15 Euro. „Ich bin klar dafür, den Mindestlohn erst auf 14 Euro, dann im nächsten Schritt auf 15 Euro anzuheben“, sagt der Bundeskanzler im Interview mit dem Stern. „Nach der Anhebung auf 12 Euro zu Beginn dieser Wahlperiode haben einige Mitglieder der Mindestlohnkommission, die die jährlichen Anhebungen vornehmen soll, leider mit der sozialpartnerschaftlichen Tradition gebrochen, einvernehmlich zu entscheiden. Die Arbeitgeber haben nur auf einer Mini-Anpassung beharrt. Das war ein Tabubruch“, so der Bundeskanzler.

Fanmeile am Brandenburger Tor: Berlin rollt schon den EM-Rasen aus

Am 14. Juni 2024 ist es soweit: Die Fußball-EM startet! Im Eröffnungsspiel tritt die deutsche Nationalmannschaft gegen Schottland an. Und Berlin hat jetzt schon vor dem Brandenburger Tor den Rasen für die Fanmeile ausgerollt. Die Straße des 17. Juni in Berlin ist drei Monate lang gesperrt – Busse werden dann umgeleitet. Nach der Fußball-Europameisterschaft soll der Kunstrasen nass gereinigt und aufgebürstet werden, wie die Bild schreibt.