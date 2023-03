News des Tages am 15.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 15.03.23

Luise aus Freudenberg erstochen: Gleichaltrige Mörderinnen gestehen die Tat

Grausame Gewissheit: Die zwölfjährige Luise aus Freudenberg wurde von zwei gleichaltrigen Teenagerinnen getötet. Die Täterinnen waren 12 und 13 Jahre alt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Dienstag die neusten Erkenntnisse präsentiert. Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler erklärte, dass Luise mit „zahlreichen Messerstichen“ getötet wurde. An dem Blutverlust sei das Mädchen dann gestorben. „Mehr und mehr eingehende Hinweise aus der Bevölkerung standen jedoch im Widerspruch zu den Ergebnissen, die wir aus der Befragung der Kinder hatten“, sagte er weiter. Nach Angaben der Ermittler stammen die Täterinnen aus dem Bekanntenkreis des Mädchens.

Hat Russland das nächste Land im Visier?

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland einen erbitterten Krieg gegen die Ukraine. Hat Wladimir Putin nun das nächste Land im Visier? Laut einem Geheimpapier ist die Sorge in Moldau riesig. Laut dem Schreiben könnte Russland auch an dem Land großes Interesse haben. Das kleine Land solle sich vom Westen lossagen und ein Vasallenstaat Russlands werden, geht aus dem Dokument hervor, welches mehrere Medien veröffentlichten. Laut Willen des Kreml soll eine Nato und EU-Mitgliedschaft verhindert werden.

Galeria Kaufhof-Verkäuferin: „Das ist wirklich ein tiefer Schlag ins Gesicht“

52 Filialen von Galeria Kaufhof machen in den kommenden Monaten dicht. 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Mitteilung für die Beschäftigten kam überraschend – und der Schock ist deshalb riesig. „Also mir gehts ganz schlecht“, erzählt Verkäufern Soraya Löwe im Interview mit RTL. Die Geschäftsführung, welche ihre Filiale in Erlangen schließen will, kann sie nicht verstehen: „Es gibt Menschen in dem Betrieb, die arbeiten vierzig Jahre, haben alles mitgetragen, jeden Sparkurs, jeden Verkauf. Und jetzt sagt man ihnen auf einmal so: Tut uns Leid, wir haben kein Geld. Wir machen jetzt das Haus zu.“