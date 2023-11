News des Tages am 14.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.11.23

Cem Özdemir und seine Frau trennen sich

2003 gaben sich Cem Özdemir und seine Frau Pia Castro das Ja-Wort. Doch nach 20 Jahren ist nun Schluss! Der Grünen-Politiker und seine Frau haben sich getrennt. „Wir haben uns vor einiger Zeit in Freundschaft darauf verständigt, getrennt zu leben“, heißt es in einem gemeinsamen Statement laut der Deutschen Presse-Agentur. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. „Als Eltern kümmern wir uns weiterhin gemeinsam um unsere zwei Kinder“, teilen die beiden in einer Mitteilung mit. Und weiter: „Aus Gründen der Wahrung unserer Privatsphäre – und vor allem im Sinne unserer Kinder – werden wir keine weiteren Erklärungen abgeben.“

Arbeitsminister Hubertus Heil macht Klartext-Ansage zum Bürgergeld

Lohnt es sich überhaupt noch zu arbeiten oder ist es vielleicht doch lukrativer, Bürgergeld zu beziehen? Diese Frage stellen sich viele Menschen. Arbeitsminister Hubertus Heil hat nun Klartext zum Bürgergeld gesprochen. „Jemand, der so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, der bekommt erstmal kein Bürgergeld, der kriegt erst einmal eine Sperre beim Arbeitslosengeld“, sagt der SPD-Politiker in der ARD-Sendung „hart, aber fair“. Wer nicht mitwirkt, dem könne das Bürgergeld um die 30 Prozent gestrichen werden. Hubertus Heil stellt klar: Arbeit muss sich lohnen! Deshalb wird der Mindestlohn auch angehoben.

Ross McDonnell: Gefeierter Filmemacher spurlos verschwunden

Ross McDonnell hat vor einigen Jahren für die Serie „The Trade“ einen Emmy gewonnen und erreichte damit seinen Karriere-Höhepunkt. Der Filmemacher ist jedoch in New York spurlos verschwunden. Laut New York Post soll der gebürtige Ire am 4. November spurlos verschwunden sein. Nach Polizeiangaben wurde er zuletzt gesehen, als er seine Wohnung in Brooklyn verlassen hat. Nachts wurde er am Fort Tilden Beach, wie Zeugen berichten. Gene Gallerano, ein enger Freund des Kameramanns, sagte gegenüber der Irish Times, dass er womöglich ins Meer gegangen sein könnte.