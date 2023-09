News des Tages am 14.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.09.23

Konkrete Hinweise nach TV-Aufruf: Polizei fasst offenbar Mörder von Gabriele M.

Mehr als eine Woche suchte die Polizei nach dem Mörder von Gabriele M., welche sexuell missbraucht und danach umgebracht wurde. Nach einem Aufruf in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ haben die Ermittler nach konkreten Hinweisen einen Tatverdächtigen festgenommen. Er habe keinen Widerstand geleistet und werde nun vernommen. Eine DNA-Spur habe zu dem 61-Jährigen geführt. „Hier gab es einen Hinweis, der ist bereits so konkret ist, dass die zuständigen Behörden bereits mit den ersten Überprüfung begonnen haben“, sagte Alfred Hettmer vom Landeskriminalamt Bayern in der ZDF-Sendung.

Bundesweiter Warntag: Um 11 Uhr klingelt das Handy

Warnmeldungen kommen übers Handy und Sirenen werden zu hören sein: Dennoch sollte man nicht erschrecken, denn es handelt sich um einen Test. Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Vorhandene Warnsysteme sollen dabei getestet werden. Der Testalarm erreicht Smartphones und Handys über Warn-Apps – dazu zählen beispielsweise der Deutsche Wetterdienst, NINA, Biwapp oder KatWarn. Erstmals wurden im Jahr 2020 die Warnsysteme getestet.

Todesfall und mehrere Vergiftungen nach Restaurant

In einem französischen Restaurant kam es offenbar zu schweren Fällen von Botulismus – es handelt sich dabei um eine Fleischvergiftung. Selbstgemachte Sardinen-Konserven sollen der Auslöser für die Vergiftungen sein. Die betroffenen Gäste waren zwischen dem 4. und 10. September in dem Restaurant. Behörden warnen: Botulismus kann tödlich sein! Eine Frau ist verstorben, weitere Restaurantbesucher werden medizinisch behandelt.