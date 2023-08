News des Tages am 14.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.08.23

Unwetter-Drama: 35-Jähriger stirbt nach Blitzeinschlag!

Unter einem Bauch suchten sie Schutz vor Gewitter – plötzlich schlägt ein Blitz ein. In Unterensingen (Baden-Württemberg) wurden bei einem Unwetter sechs Menschen durch einen Blitzeinschlag verletzt. Drei Personen mussten vor Ort reanimiert werden. Die Polizei teilte mit, dass ein schwerverletzter Mann einen Tag nach dem Unglück verstorben sei. „Die 43-jährige Frau schwebt weiterhin in Lebensgefahr und wird intensivmedizinisch behandelt. Der elfjährige Junge befindet sich ebenfalls in stationärer Behandlung“, teilte die Polizei in einem Statement mit. Pro Jahr sterben in Deutschland rund vier Menschen durch Blitzeinschläge.

5-Jähriger tot in Donau gefunden – Vater ist auf der Flucht

Erst wurde eine Frau von ihrem Ex-Mann verprügelt. Danach wurde der 5-jährige Sohn tot in der Donau in Wien gefunden! Wie lange der Junge dort lag, ist völlig unklar. Der Vater des Kindes wird verdächtigt – dieser ist jedoch auf der Flucht. Nach einer vereinbarten Besuchszeit hätte der Mann den gemeinsamen Sohn zu seiner Ex-Frau zurückbringen sollen. Der 39-Jährige tauchte jedoch allein auf und verletzte die Frau mit einem Hammer. Derzeit dauern die Ermittlungen an. Die Fahndungen nach dem Mann waren bisher erfolglos.

Brutales Video aus München: Jugendbande foltern Mädchen

Eine Jugendbande hat zwei Mädchen über mehrere Stunden gefoltert – und das mitten in München! Die Jungs schlagen die Mädchen immer wieder in die Gesichter und prügeln auf sie ein. Der brutale Angriff wurde auch noch gefilmt. Solche brutalen Szenen haben sich zuletzt immer wieder gehäuft. „Generell beobachten wir seit Jahren eine Zunahme von Jugendgewalt“, sagt Psychologe Dirk Baumaier zu RTL. „Und das besondere an den letzten Fällen ist, dass die Täter mit besonderer Brutalität vorgehen“, so der Experte. Und weiter: „Für Straffällige bieten soziale Netze offenbar auch eine Plattform, die eigene Gewalttätigkeit und den eigenen ‘Mut’ mit einer größeren Community zu teilen. Junge Menschen sehen es als Flex an, ihre Taten auf solchen Plattformen zu posten.“