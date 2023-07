News des Tages am 14.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.07.23

WHO bestätigt: Süßstoff Aspartam „möglicherweise krebserregend“

Wie gefährlich ist Süßstoff Aspartam wirklich? Seit Jahren sorgt das für Gesprächsstoff. Krebsforscher sind nun zu einer neuen Einschätzung gekommen. Krebs ist weltweit eine der häufigsten Todesursachen. Die Wissenschaft arbeitet ständig daran, die möglichen auslösenden oder begünstigenden Faktoren zu bewerten, in der Hoffnung, die Zahl der Todesfälle zu verringern“, sagte Francesco Branca, WHO-Direktor für Ernährung und Lebensmittelsicherheit. Der Süßstoff ist häufig in Softdrinks, Joghurt und Kaugummi vorhanden. „Ein Softdrink ab und zu, oder Kaugummi: Da sollte man sich nach jetzigem Stand keine Sorgen machen. […] Wir empfehlen nicht, dass Verbraucher gänzlich auf Süßstoffe verzichten, aber wir empfehlen Zurückhaltung.“ Die neue Einstufung als „möglicherweise krebserregend“ für Aspartam stammt von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) in Lyon, die zur WHO gehört. Auf Produkte wie Kaugummi mussman nicht unbedingt verzichten – aber es kommt wohl auf die Masse an.

Nach Flughafen-Attacke: Klimakleber gehen in die Sommerpause

Klimakleber haben sich auf den Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf festgeklebt – das legte den Flugverkehr beinahe lahm. Hunderte Passagiere saßen wegen der Aktion fest, denn zahlreiche Starts und Landungen mussten gestrichen werden. Nun haben Klimaaktivisten auch versucht, an mehreren Stellen den Verkehr in Berlin lahmzulegen. Die Aktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ wollen jetzt eine Sommerpause machen, wie die Berliner Zeitung berichtet. Das Blatt beruft sich auf ein internes Dokument. Die Zeit zwischen dem 15. Juli bis 5. August soll zum „Zusammenwachsen und Ruhen“ genutzt werden.

Berlin-Neukölln: Junge (10) stürzt aus 9. Stock und stirbt

Ein Junge ist in Berlin-Neukölln aus dem 9. Stock gestürzt und gestorben. Das Unglück ereignete sich gegen 1.20 Uhr in der Dieselstraße. Das Kind landete auf einem Fahrradabstellplatz. Rettungskräfte mussten deshalb mehrere Fahrräder zur Seite räumen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Am Morgen dann die traurige Nachricht: Der 10-Jährige hat den Sturz aus 25 Metern Höhe nicht überlebt. Die Kriminalpolizei ermittelte noch in der Nacht vor dem Haus und in der Wohnung, wie es zu diesem Unglück kommen konnte.