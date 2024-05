News des Tages am 14.05.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.05.24

Niederlage gegen Verfassungsschutz: Ein bitteres Urteil für die AfD

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat sein Urteil gesprochen: Die Berufung der AfD wird zurückgewiesen. Demnach ist die Einstufung als „Verdachtsfall“ rechtens. Es gebe hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte, „dass die Partei Bestrebungen verfolgt, die gegen die Menschenwürde bestimmter Personengruppen sowie gegen das Demokratieprinzip gerichtet“ seien. Die Partei kann jedoch noch eine Nichtzulassungsbeschwerde einlegen.

Nächster EM-Spieler live im Radio verkündet

Der DFB hat sich diesmal für einen ungewöhnlichen Weg entschieden: Der Kader zur Fußball-EM wird diesmal über Prominente, Medien oder Influencer bekanntgegeben. Nun wurde der nächste Spieler enthüllt. Live im Radio bei 1Live wird BVB-Star Niclas Füllkrug als nächster EM-Fahrer verkündet. „Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke“, sagt der BVB-Star. Dachdeckerin Chiara hatte zuvor in einem lustigen Clip verraten, dass auch Manuel Neuer dabei sein wird. „Heute gehen wir nicht aufs Dach, heute nominieren wir einen weiteren Spieler für unseren EM-Kader“, sagte sie. Zuvor wurden offiziell die Namen Nico Schlotterbeck (BVB/Innenverteidiger), Jonathan Tah (Leverkusen/Innenverteidiger) sowie Aleksandar Pavlovic (Bayern München/Mittelfeld) bekanntgegeben.

Absturz-Drama am Mount Whitney: Paar stirbt auf 4000er–Berg

Ihre größte Leidenschaft hat ein junges Paar aus den USA das Leben gekostet: Andrew Niziol und Patty Bolan stürzten beim Hochgebirgs-Wandern in den Tod. Als das Pärchen nicht zu einem Treffpunkt mit einem Freund erschien, wurden sie als vermisst gemeldet. Später wurden die beiden Leichen gefunden. Einige Tage zuvor zeigte sich das Paar noch glücklich bei Instagram. „Es ist so unglaublich, jemanden zu haben, mit dem man spontan all diese tollen Dinge unternehmen kann. Du machst mich so glücklich! In ein paar Tagen geht es weiter zum Mount Whitney!“, schrieb der 28-Jährige.