News des Tages am 14.04.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.04.23

Monica Lierhaus feiert TV-Comeback

Seit ihrem Hirn-Aneurysma tritt Mocia Lierhaus wieder auf der großen TV-Bühne auf. Künftig wird die ehemalige „Sportschau“-Moderatorin für Europa League-Spiele bei RTL im Einsatz sein. „Mir geht es sehr gut, vor allem, weil ich hier im Stadion sein darf. Ich liebe es, in Stadien zu sein. Die Atmosphäre ist so toll“, sagt sie dem Sender. Auch über die Special Olympics wird sie für RTL berichten. „Die Special Olympics sind die Spiele für die geistig behinderte Menschen. Da werde ich Portraits machen. In Berlin habe ich schon eine Fußball-Mannschaft getroffen“, so Monica Lierhaus. Und weiter: „Im Rahmen dessen werde ich auf Leute treffen, die ihre Behinderung sehr gut gemeistert haben. Wir versuchen dann aufzuzeigen, wie sie damit fertig werden.“

Volleyball-Star (18) stirbt nach Champions-League-Spiel

Die italienische Volleyballerin Julia Ituma ist tot. Die 18-Jährige wurde wenige Stunden nach einem Champions League-Spiel in Istanbul tot aufgefunden. Sie sei aus einem Hotelfenster gestürzt – die Hintergründe sind noch völlig unklar. Auf Instagram schreibt ihr Club: „Igor Volleyball gibt mit tiefer Trauer und Betroffenheit den vorzeitigen Tod der italienischen Volleyballspielerin Julia Ituma bekannt“. und weiter: „Igor Volley möchte sein Beileid und seine Anteilnahme an der Trauer von Julias Familie und Angehörigen zum Ausdruck bringen. Der Verein und alle seine Mitglieder, die von diesem Verlust betroffen sind, werden sich bis zum Abschluss der Ermittlungen in respektvolles Stillschweigen über die Angelegenheit hüllen.“

Schluss mit Aprilwetter: Endlich kommt der Frühling

Die vergangenen Wochen war das Wetter eher durchwachsen. Das könnte sich nun bald ändern. Denn der Frühling steht in den Startlöchern! In der kommenden Woche könnte es nämlich bis zu 20 Grad sehr mild werden. Grund dafür ist eine Hochdrucklage in Deutschland. Im Nordwesten wird es am Dienstag und Mittwoch mit bis zu 18 Grad schon sehr warm – ab Donnerstag schafft es das Frühlingshoch auch in den Südosten.