News des Tages am 14.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.03.23

Getötete Luise: Zwei Mädchen tatverdächtig!

Luise ist aus Freudenberg ist tot. Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren sind tatverdächtig. „Die bisher durchgeführten Ermittlungen bestätigen den Verdacht, dass das Mädchen Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft laut der Bild-Zeitung. Die Ermittler bestätigten bereits gegenüber Medienberichten, dass man auch Gleichaltrige befragt – das sei ein ganz normaler Vorgang. „Wir tappen nicht im Dunkeln“, wird ein Ermittler von der Siegener Zeitung zitiert. Entscheidende Aufschlüsse in dem Fall soll das Obduktionsergebnis liefern – dieses wird heute erwartet.

Großes Bedauern nach Galeria-Schließungen

Galeria Kaufhof macht in den nächsten Monaten insgesamt 52 Filialen dicht. 5.000 Beschäftigte sind insgesamt betroffen. „Insgesamt werden somit weit über 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ihren Arbeitsplatz verlieren. Dies ist ein rabenschwarzer Tag“, heißt es in einem Statement. Das Bedauern ist riesig – sowohl bei den Menschen als auch in der Politik. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sprach von einer „bitteren Nachricht, auch für die Innenstädt“. Ein Teil der Geschäfte soll noch in diesem Sommer schließen, andere Filialen folgen im Januar 2024.

Grundschullehrerin ersticht Freund beim Sex

Es klingt nach einem schlechten Horrorfilm, aber ist Realität: Die Richter in Großbritannien müssen sich mit einem kuriosen Fall beschäftigen. Aus Rache soll Fiona B. im November 2021 ihren Freund Nicholas B. (42) beim Sex erstochen und anschließend im Garten verbuddelt haben. Laut Strafverfolger Steven Perian habe er sie immer wieder betrogen. „Nicholas B. hat die Angeklagte mehrmals verlassen, kam aber immer wieder zu ihr zurück und sie akzeptierte das“, sagt er laut der Daily Mail. Als sie erneut glaubte, dass er fremdgegangen ist, habe sie beschlossen, ihn umzubringen. „Anstatt Schluss zu machen, schmiedete sie einen Plan, wie und wann sie ihn töten würde, wo sie die Leiche verstecken würde, wie sie sein Verschwinden vertuschen und wie sie ihr Fehlen bei der Arbeit begründen könnte, als sie ihn umbrachte“, sagt der britische Strafverfolger.