News des Tages am 14.02.23

Die Nachrichten des Tages am 14.02.23

Ukraine: Russland startet große Offensive

Die ostukrainische Stadt Bachmut wurde am Montag unter schweren Artilleriebeschuss genommen. Russlands Präsident Wladimir Putin habe mit der Großffensive begonnen, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg berichtet. Laut seinen Aussagen nehme Russland eine hohe Zahl von Opfern in Kauf. Zudem werden Zivilisten und Hilfsorganisationen gehindert, die Stadt zu betreten. Das meldet die New York Times. Das Verbot des Zugangs von Freiwilligen könnte auf einen Rückzug ukrainischen Truppen hindeuten.

Aliens über Amerika? Das Weiße Haus meldet sich zu Wort

In den vergangenen Tagen sind mysteriöse Flugobjekte über Nordamerika aufgetaucht. Das sorgte für zahlreiche Spekulationen. Steht möglicherweise eine Alien-Invasion bevor? Nun musste sich sogar das Weiße Haus zu Wort melden. „Es gibt keinen Hinweis auf Aliens oder außerirdische Aktivitäten bei diesen jüngsten Abschussaktionen“, dementierte die Pressesprecherin des Weißen Hauses Karine Jean-Pierre. Eine Klarstellung, zu der man gezwungen war. Unklar ist aber nachg wie vor, was es mit den abgeschossenen Flugobjekten auf sich hat. Die Bergung der Trümmer gestaltet sich auch schwierig – denn diese seien unter anderem im Meer in Alaska und das andere Flugobjekt liege auf dem Grund eines Sees.

Fußball-Drama in Belgien: Torwart stirbt nach gehaltenem Elfer

Im Alter von nur 25 Jahren ist Torwart Arne Espeel verstorben. Er hielt noch einen Elfer bei seinem Klub KVC Winkel Sport B – kurz danach fällt er zu Boden und zittert. Sofort eilen Retter auf das Spielfeld und versuchen, den Keeper wiederzubeleben. Kurze Zeit später wird im Krankenhaus sein Tod festgestellt. Die Todesursache war ein Herzstillstand. „Wir sind alle sehr niedergeschlagen. Er spielte seit der Jugend bei uns und war bei allen besonders beliebt. Dass so etwas einem so jungen Mann passieren kann, ist unbegreiflich“, teilte das Team des verstorbenen Fußballers mit.