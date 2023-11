News des Tages am 13.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.11.23

Ätna ausgebrochen! 4,5 Kilometer hohe Aschewolke

Europas größter Vulkan ist wieder aktiv. Am Samstag spukte der Ätna auf Sizilien eine große Wolke aus Lava in den Himmel. Es waren heftige Explosionen zu sehen. In den umliegenden Städten wie Milo und Zafferana Etnea ging ein Ascheregen nieder. Sollte es zu einem Ausbruch kommen, hätte das fatale Konsequenzen für die Menschen. Denn die Region um den Vulkan ist dicht besiedelt. Nicht nur in Sizilien, sondern auch ein Vulkan auf Island bereitet den Menschen große Sorgen. Denn auf der Insel bebt seit Tagen die Erde und könne ein Vulkanausbruch begünstigen. Das Örtchen Grindavík mit etwa 3700 Einwohnern wurde bereits evakuiert. Würden beide Vulkane ausbrechen, hätte das nicht nur schlimme Folgen für die Menschen, sondern auch für den Flugverkehr in Europa.

Rätselhafte Durchfall-Welle besorgt Großbritannien

In Großbritannien häufen sich derzeit die Magen-Darm-Erkrankungen. Hunderte Menschen leiden an Durchfall – dafür soll ein kleiner Parasit verantwortlich sein. Laut der Fachzeitschrift Eurosurveillance handelt es sich um die Durchfallerkrankung Kryptosporidiose. Seit August steigen die Fallzahlen extrem an, heißt es in dem Bericht. Doch was ist der Grund für diese überraschende Durchfall-Welle? Experten stehen vor einem Rätsel und konnte noch nicht endgültig geklärt werden. Patienten müssen einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen – dort wird auch nach Reisen in andere Länder gefragt. Erste Ergebnisse lassen vermuten, „dass viele Fälle mit internationalen Reisen, insbesondere nach Spanien und in andere Mittelmeerländer, zusammenhängen könnten“.

Dachse legen Bahnstrecke für mehrere Jahre lahm

Zwischen Soester Börde und Sauerland im Ruhrgebiet lässt es sich gut leben – das dachte wohl auch der Dachs. Und wird für die Deutsche Bahn zu einem teuren Untermieter. Seit einem Jahr steht die Hönnetal-Bahn (RB 54) zwischen Unna und Fröndenberg still. Der Grund? Dachse haben die Gleise unterhöhlt. Alle Versuche, die vierbeinigen Bewohner zu vertreiben, jedoch sind alle Versuche gescheitert, wie die Bild-Zeitung berichtet. In den kommenden Jahren soll der Streckenabschnitt nun saniert werden. Teilabschnitte könnten sogar neu gebaut werden – es würde sich dabei um einen zweistelligen Millionenbetrag handeln.