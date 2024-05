News des Tages am 13.05.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.05.24

Tragödie in Halle (Sachsen-Anhalt): Mädchen (2) tot in Wohnung gefunden

Eine Zweijährige ist in Halle (Sachsen-Anhalt) tot in einer Wohnung gefunden worden. „Gestern gegen 14 Uhr wurde die Rettungsleitstelle wegen eines medizinischen Notfalls informiert. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war das Kind schon leblos. Gegen 14:30 Uhr wurden Reanimationsversuche ohne Erfolg abgebrochen“, erklärt die Polizei gegenüber RTL. Die Todesumstände sind noch völlig unklar: „Die Rechtsmedizin ist mit der Obduktion betraut, ein Ergebnis soll möglicherweise heute noch vorliegen“, heißt es weiter.

Steakhouse-Erbin Christina Block: „Mir fehlen die Kinder unendlich“

Es war ein trauriger Muttertag für Steakhouse-Erbin Christina Block. Seit fast fünf Monaten hat die Erbin der Restaurant-Kette „Block House“ nichts mehr von ihren jüngsten Kindern gehört. Seit Jahren streiten Unternehmerin Christina Block und ihr geschiedener Mann Stephan Hensel um das Sorgerecht für Theodor und Klara. „Mir fehlen die Kinder unendlich“, sagt sie in der Bild-Zeitung.

Heinz Hoenig: Lebensrettende Operation steht an

Die lebensrettende Operation steht am Montag für Heinz Hoenig an. Seine Ehefrau hat sich bei „Stern TV“ zu Wort gemeldet. „Er ist sehr tapfer. Er kämpft, er gibt nicht auf. Man kann sich vorstellen, dass der Heinz natürlich unwahrscheinlich große Angst hat“, sagt sie in dem RTL-Magazin. Wie schlecht es um ihn steht, weiß Heinz Hoenig genau: „Die Ärzte haben ihn gut aufgeklärt. Er weiß um seinen Gesundheitszustand. Er weiß auch, dass wir zusammenhalten, und die Liebe größer ist als das, was uns noch bevorsteht.“