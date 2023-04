News des Tages am 13.04.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.04.23

Kletterer stirbt mit nur 21 Jahren bei Auto-Unfall!

Der deutsche Sportkletterer Christoph Schweiger ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der Sportler wurde nur 21 Jahre alt. Der Kletter-Weltverband IFSC reagierte fassungslos. „Es ist herzzerreißend, dass jemand so jung sein Leben auf diese Weise verliert. Meine Gedanken und die aller IFSC-Mitglieder sind bei Christophs Familie, seinen Freunden, dem Deutschen Alpenverein und der gesamten Klettergemeinschaft“, sagte Präsident Marco Scolaris in einer Verbandsmitteilung. Christoph Schweiger sagte einmal: „Ich klettere schon seit ich fünf Jahre alt bin in der Halle oder am Fels, und es wird einfach nicht langweilig, da jeder Boulder oder jede Tour ganz anders ist als die, die man davor geklettert ist.“

Aldi wirft Markenartikel aus den Kosmetik-Regalen

Aldi will sich offenbar in Sachen Kosmetik neu und breiter aufstellen. Bekannte Marken wie Nivea sollen aus dem Sortiment fliegen – der Discounter will künftig vor allem auf Eigenmarken setzen, wie die Lebensmittelzeitung berichtet. Mit der Eigenmarke will man offenbar konkurrenzfähig gegenüber den Drogeriemarken DM und Rossmann sein. „Die Eigenmarken sind Teil der DNA von Aldi“, teilte der Discounter gegenüber RTL mit. „Regelmäßig werden ALDI Eigenmarken von unabhängigen Medien wie ÖKO-TEST und der Stiftung Warentest für ihre Qualität ausgezeichnet“, heißt es weiter.

Helene Fischer feiert Bühnen-Comeback

Wegen einer Rippenfraktur musste Helene Fischer ihre geplante Tour verschieben. Die Schlagerqueen gab nun ihr erstes Konzert in Hamburg. Die Sängerin gestand gegenüber RTL, dass ihre Verletzung noch nicht ganz verheilt sei. „Ich habe mir eine Quetschung zugezogen. Die Rippe ist angebrochen, aber mir geht es sehr sehr gut!“, sagt die Musikerin gegenüber dem Sender. „Die Ärzte haben auch grünes Licht gegeben, solange ich mit dem Schmerz – mit dem, ich sag mal Zwicken – klarkomme“, so die 38-Jährige weiter.