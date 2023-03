News des Tages am 13.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.03.23

„Im Westen nichts Neues“ und „Everything Everywhere All at Once“ räumen bei den Oscars ab

Der deutsche Film „Im Westen nichts Neues“ hat bei den Oscars abgeräumt. Insgesamt vier Preise gingen an die Produktion. In der Königskategorie „Bester Film“ wurde der Streifen „Everything Everywhere All at Once“ geehrt – insgesamt gingen an den Film sieben Preise und ist damit der große Abräumer des Abends. Preise gingen an die Macher unter anderem auch in den Kategorien „Bester Schnitt“ und „Beste Regie“. Michelle Yeoh gewann den Preis als „Bester Hauptdarstellerin“, Brendan Fraser wurde für seine Rolle in „The Whale“ als „Bester Hauptdarsteller“ geehrt. Alle Gewinner der Oscars gibt es hier.

Ver.di ruft zu Warnstreiks an Flughäfen auf

Flugreisende müssen sich am Montag auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Dann werden die Flughäfen in Hamburg, Hannover, Bremen und Berlin von ver.di ganztägig bestreikt. Hintergrund sind die erfolglosen Tarifverhandlungen für eine bessere Bezahlung für Luftsicherheitsbeschäftigte. Um die 350 Flüge wurden gestrichen – insgesamt sollen rund 45.000 Passagiere betroffen sein. Insgesamt könnten bis zu 100.000 Reisende betroffen sein, welche sich auf erhebliche Ausfälle und Verspätungen einstellen müssen. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr Lohn.

Traurige Gewissheit: Vermisste Luise (12) aus Freudenberg ist tot

In einem Eisenbahntunnel in Freudenberg-Hohenhain hat die Polizei am Sonntagnachmittag eine Leiche gefunden. Wie die Beamten jetzt bestätigten: Es handelt sich dabei um die vermisste Luise. Die 12-jährige Schülerin war am Samstag auf dem Heimweg verschwunden. „Wir können weiterhin bestätigen, dass es sich bei der aufgefundenen Leiche um das gesuchte Mädchen aus Freudenberg handelt. Zur Todesursache können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminaldirektion Koblenz hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und eine Ermittlungsgruppe eingerichtet“, teilte die Polizei mit.