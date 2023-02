News des Tages am 13.02.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.02.23

CDU gewinnt Berlin-Wahl deutlich

Seit mehr als 20 Jahren ist die SPD in Berlin an der Spitze. Nun die faustdicke Überraschung: Die CDU geht bei der Wiederholungswahl in der Hauptstadt als Sieger hervor – und das haushoch! Laut Hochrechnungen kamen die Christdemokraten am Sonntagabend auf rund 28 Prozent. Spitzenkandidat Wegner sagte: „Unser Auftrag ist es, eine stabile Regierung zu bilden.“ Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz schrieb auf Twitter: „Der klare Regierungsauftrag für die CDU ist der erste Schritt hin zu unserem Ziel, dass die Bundeshauptstadt besser funktioniert.“ Eine bittere Schlappe musste die SPD hinnehmen. „Wenn wir eine Möglichkeit haben, ein Regierungsbündnis anzuführen unter SPD-Führung, dann werden wir auch versuchen, dafür eine stabile politische Mehrheit zu organisieren“, erklärte Franziska Giffey trotz der Niederlage. Die GRÜNEN kommen genau wie die SPD auf rund 18 Prozent, die Linken auf 13 Prozent und die AfD erreicht 9 Prozet. Richtig bitter lief es auch für die FDP. Die Liberalen liegen unter der 5-Prozent-Hürde und fliegen damit aus dem Abegordnetenhaus. Wegen zahlreicher Schlappen im Jahr 2021 musste die Wahl in Berlin wiederholt werden.

Kansas City Chiefs gewinnen den Superbowl

Im State Farm Stadium von Phoenix/Arizona kam es zum Schlagabtausch. Quarterback Patrick Mahomes führte die Kansas City Chiefs trotz Verletzung zum Sieg gegen die Philadelphia Eagles. „Er ist unglaublich. Patrick ist der beste Quarterback, den die NFL je gesehen hat“, sagte Teamkollege Skyy Moore im Interview mit ProSieben. Vor dem Spiel war die Spannung groß. Denn beide Teams haben eine gleiche Bilanz von Sieg aufgewiesen. Das Ergebnis lautete am Schluss 35:38. Für die größte Überraschung sorgte aber auch Rihanna: Die Sängern zeigte sich beim Superbow mit Babybauch und ist überraschend schwanger. Auch ein Sprecher der Partnerin von A$AP Rocky bestätigte die Schwangerschaft.

Silvia Wollny unterstützt Helfer im Erdbebengebiet

Das Erdbeben in der Türkei und Syrien hat vor einer Woche tausende Opfer und Verletzter gefordert. Viele Menschen wurden obdachlos und konnten nicht mehr in die Häuser zurückkehren. Seit einigen Tagen ruft Silcia Wollny für Spenden auf. Nun unterstützt der TV-Star auch die Helfer im Erdbebengebiet vor Ort. „So ihr Lieben, ihr seht ja, hier kommen die ganzen Privatleute mit ihren Autos, die aus eigenen Kräften hier hingekommen sind und versuchen, Hilfsgüter hier hin zu bringen“ postete Silvia Wollny bei Instagram. „Das ist hier so eine Hilfsbereitschaft, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen“, sagt sie weiter. Zahlreiche Stars wie Kader Loth begrüßen das Engagement von Silvia Wollny.