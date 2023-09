News des Tages am 12.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.09.23

Internationales Team rettet 40-Jährigen aus Morca-Höhle in der Türkei

Höhlenforscher Mark Dickey ist gerettet. Wegen einer Magenblutung konnte sich der 40-Jährige nicht mehr selbst aus der Höhle befreien. Experten haben ihn nun aus der Höhle in der Türkei befreit. Rund 150Helfer sowie Forscher waren an der Rettungsaktion beteiligt. „Damit ist der Höhlenrettungsteil der Operation erfolgreich beendet worden. Wir gratulieren allen, die dazu beigetragen haben!“, schreibt der türkische Verband der Höhlenforscher beim Kurznachrichtendienst X. Kurz nach der Rettung wurde Mark Dickey medizinisch betreut. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut.

Mädchen (17) tot im Straßengraben entdeckt

Grausamer Fund bei Sulingen im Kreis Diepholz! Ein Radfahrer hat eine Leiche einer 17-Jährigen in einem Straßengraben entdeckt. Das Mädchen wurde Opfer eines Gewaltverbrechens, wie die Obduktion ergab. Die Schülerin hat ihr Elternhaus am Sonntagnachmittag verlassen – sie kehrte jedoch nicht zurück. „Ein tödlicher Verkehrsunfall kann anhand der Spuren als Ursache ausgeschlossen werden“, sagt Thomas Gissing, Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz, in der Bild-Zeitung. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bewohner leben in Angst: 25-Jähriger terrorisiert Dorf

Spielplätze sind verwaist und Frauen trauen sich nicht mehr auf die Straße: Ein 25-Jähriger terrorisiert seit Monaten die 7500-Einwohner-Gemeinde Hardheim im Odenwald. „Keiner, der diesem Mann begegnet, ist vor ihm sicher. Der Flüchtling beschimpft und bedroht uns“, berichtet Anwohnerin Iris Aschenbrenner in der Bild-Zeitung. Mosbachs Erster Staatsanwalt Florian Sommer: „Bei uns sind seit Mai 2023 wiederholt Strafanzeigen wegen Diebstahls-, Körperverletzungs- oder Bedrohungstaten gegen den 25-Jährigen aus Mogadischu eingegangen.“ Anlässlich eines früheren Ermittlungsverfahrens wegen einer psychischen Erkrankung sei er schuldunfähig – deshalb wurden alle Ermittlungsverfahren eingestellt. Die Bewohner leben in Angst. Luise Ulmen berichtet: „Ich fahre mit ihnen in den Nachbarort, weil er auch Kinder schon beschimpft und bedroht hat. Muss denn erst etwas passieren, bis die Behörden reagieren und uns vor diesem Mann schützen?“