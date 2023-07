News des Tages am 12.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.07.23

Heftiger Sturm hinterlässt Schneise der Verwüstung

Der Süden und Westen Deutschlands wurde von heftigen Unwettern heimgesucht. Rund 30 Häuser hat ein Sturm am Dienstagabend im saarländischen Asweiler in der Gemeinde Freisen beschädigt. Unklar ist bisher, ob es sich dabei um ein Tornado handelte. Besonders heftig waren die Unwetter in der Bodensee-Region. Zahlreiche Bäume knickten um und Häuser wurden abgedeckt. Auch in Reutlingen mussten Feuerwehr und Polizei zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Das Unwetter war von Frankreich aus nach Deutschland gezogen. Auch in Frankreich sorgte das Unwetter für heftige Schäden. In Dijon stürzte die Decke eines Supermarktes ein, in Vichy wurden 30 Bäume entwurzelt.

Drei Tote bei Unfall in Italien: Hatte Angelika H. (31) einen Wutausbruch am Steuer?

In Italien sind bei einem schweren Unfall ein Kind (2), sein Vater (48) und eine Großmutter (64) ums Leben gekommen. Ein Wagen raste in das Auto in der Familie. Am Steuer saß die Deutsche Angelika H. (31). Staatsanwalt Paolo Luca glaube nicht, dass die Frau absichtlich in das Auto gerast sei. „Eine Art Wutausbruch am Steuer, dessen Ursache wir nicht kennen“, erklärte der Jurist auf einer Pressekonferenz. Die Unfallfahrerin befindet sich in Untersuchungshaft in Venedig. Mittlerweile wird sie auch psychiatrisch in einem Krankenhaus behandelt.

Boris Johnson ist wieder Vater geworden – mit 59 Jahren!

Großbritanniens ehemaliger Premierminister Boris Johnson ist erneut Papa geworden. Für den Politiker ist es bereits das achte Kind. „Willkommen in der Welt, Frank Alfred Odysseus Johnson, geboren am 5. Juli um 9:15 Uhr“, schrieb seine Ehefrau Carrie Johnson bei Instagram. „Könnt ihr erraten, welchen Namen mein Mann gewählt hat?!“, fügt er hinzu. Boris Johnson studierte in Oxford Klassische Altertumswissenschaft – deshalb gehe man davon aus, dass er für Odysseus verantwortlich ist. „Zu sehen, wie meine älteren beiden ihren neuen Bruder mit so einer Freude und Aufregung umarmen, ist wundervoll“, schreibt seine Ehefrau weiter.