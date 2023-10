News des Tages am 11.10.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.10.23

Entsetzen nach Kibbuz-Massaker: Jeder zehnte Bewohner ermordet

Nachdem die israelische Armee die Hamas-Terroristen weitestgehend zurückgedrängt hat, hat sich das grausame Ausmaß des Terrors offenbart. So auch in Kibbuz Be’eri – in der Gemeinde, welche in der Nähe vom Gazastreifen liegt, wurde jeder zehnte Bewohner ermordet. Am vergangenen Samstag ereignete sich das Massaker, als 70 Hamas-Kämpfer den Ort stürmten. Allein am ersten Tag wurden 100 Leichen geborgen. „Ich dachte, ich hätte alles schon gesehen. Aber so etwas noch nicht“, sagt der entsetzte Sanitäter Yossi Landau laut Medienberichten. Trotz des Terrors versuchen die Bewohner positiv zu bleiben. „Wir werden es wieder aufbauen. Es wird in Ordnung sein, sogar besser. Es wird wunderschön sein“, sagt Kibbuz-Bewohner Haim Ra’anan.

Deutsche Touristen sitzen in Israel fest

Der Urlaub für viele deutsche Touristen endete mit dem Hamas-Krieg! Seitdem sitzen zahlreiche Urlauber im Nahen Osten fest. Die Lufthansa wird an diesem Donnerstag und Freitag mehrere Sonderflüge zur Evakuierung von Deutschen aus Israel durchführen. „Wir haben Evakuierungsflüge mit anderen Fluggesellschaften auf den Weg gebracht. Wir haben durch die Krisenhotline – diejenigen, die am Flughafen sind, konnten sich an uns wenden –, Flugverbindungen vermittelt. Man musste dann umsteigen bei einigen Strecken. Ich verstehe, dass das eine furchtbare Situation ist, aber wenn Sie 100 000 Anrufe gleichzeitig haben, dann müssen Sie priorisieren“, erklärte Außenministerin Annalena Baerbock im ZDF.

Implodiertes U-Boot: Letzte Trümmer und menschliche Überreste geborgen

Rund dreieinhalb Monate nach dem Unglück des Tauchboots Titan wurden die restlichen Trümmerteile geborgen. Bei dem U-Boot-Unglück kamen damals fünf Menschen ums Leben. Die Trümmerteile wurden zur Katalogisierung und Analyse in einen US-Hafen gebracht. Das Tauchboot war am 18. Juni verschollen, nachdem es zu einer Erkundungstour des Titanic-Wracks aufgebrochen war. Eine riesige Suchaktion startete – erst Tage nach dem Verschwinden wurden die Trümmer entdeckt.