News des Tages am 11.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.09.23

Nach 4:1-Debakel gegen Japan: DFB feuert Bundestrainer Hansi Flick!

Hansi Flick ist kein Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft mehr.Der DFB hat ihm nach der 4:1-Klatsche gegen Japan gefeuert. „Das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen. Für mich ist das kein einfacher Moment, denn ich bin im Februar beim DFB angetreten, um Hansi Flick mit all meinen Möglichkeiten zu unterstützen, ihm den Rücken freizuhalten, damit er sportlich erfolgreich sein kann. Und ich habe fest daran geglaubt, dass er es als Bundestrainer schaffen kann, unsere Nationalmannschaft wieder auf Kurs zu bringen“, sagte Sportdirektor Rudi Völler laut einer Mitteilung. Und weiter: „Jetzt müssen wir verantwortlich handeln, müssen wir etwas verändern, um bei der Europameisterschaft im eigenen Land die anspruchsvolle und ambitionierte Gastgeber-Rolle spielen zu können, die wir uns alle erhoffen. Das ist es, was die Fans in Deutschland zu Recht von uns erwarten.“

Sieg gegen Serbien: Deutschland erstmals Basketball-Weltmeister

Während es im Fußball für Deutschland derzeit nicht rund läuft, läuft es im Basketball umso besser! Die deutschen Basketballer haben ein perfektes Turnier in Manila mit dem historischen ersten WM-Titel vollendet. Nach einem Ergebnis von 83:77 (47:47) gegen Serbien ist Deutschland Weltmeister. „Es war eine lange Reise. Ich bin mehr als zehn Jahre dabei. Letztes Jahr haben wir Bronze geholt. Und jetzt kommen wir her und holen ein 8:0. Es ist unglaublich, eine unglaubliche Gruppe. Wir sind seit Ende Juli zusammen. Der Coach hat einen unglaublichen Job gemacht. Er hat uns zusammengebracht, jeder kannte seine Rolle. Und tut alles, um erfolgreich zu sein. Es ist unglaublich, bei 8:0 zu stehen und Gold zu gewinnen. Es ist ein Segen“, sagte Basketball-Held Dennis Schröder auf einer Pressekonferenz. Weiter lässt er verlauten: „Das Team ist unglaublich, wir genießen jeden Moment, jeden Tag, jedes Training, jedes Spiel. Wir messen uns auf dem höchsten Level. Das ist der Grund, warum wir dies erreicht haben. Das bedeutet viel. Wir haben Geschichte geschrieben. Natürlich ist Dirk Nowitzki einer der besten Vierer aller Zeiten. Er hat den Basketball verändert, war MVP und NBA-Champion. Ich habe so viel Respekt ihm gegenüber. Er ist auch neben dem Court ein cooler Typ. Es war eine Ehre, mit ihm 2015 bei der EM in Berlin zu spielen. Das (WM-Bronze 2002/d. Red.) zu übertreffen, ist eine großartige Leistung, für den Verband und jeden einzelnen Spieler. Aber wir hätten das nicht erreicht, wenn wir kein Team wären.“

Erdbeben in Marokko: Den Rettern läuft die Zeit davon

In der Nacht zum Samstag hat sich in Marokko ein schweres Erdbeben ereignet. Mehr als 2.000 Menschen sind ums Leben gekommen, hunderte Personen werden noch vermisst. Es wird immer schwieriger, Überlebende unter den Trümmern zu finden. Helfer kommen in den teils abgelegenen Bergregionen nur mit Mühe voran. „Einige der am schlimmsten betroffenen Gebiete sind recht abgelegen, bergig und daher schwer zu erreichen“, teilte die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) in einer Mitteilung mit. Laut Experten kann ein Mensch bis zu 72 Stunden ohne Wasser auskommen. Daher haben die Einsatzkräfte ihre Rettungsbemühungen weiter intensiviert. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und umliegenden Gebieten von dem Unglück betroffen. Der marokkanische König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.