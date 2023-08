News des Tages am 11.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.08.23

Für tot erklärte Kinder-Rapperin Lil Tay (14) lebt!

Sämtliche Medien hatten berichtet, dass die Kinder-Rapperin Lil Tag und Ihr Bruder gestorben seien. Doch jetzt meldet sich die Musikerin plötzlich zu Wort und stellt klar, dass sie und ihr Bruder leben. „Ich möchte klarstellen, dass mein Bruder und ich in Sicherheit und am Leben sind, aber ich bin völlig untröstlich und habe Mühe, überhaupt die richtigen Worte zu finden, um es zu sagen. Die vergangenen 24 Stunden waren sehr traumatisierend“, erklärten ihre Angehörigen laut TMZ. Was war passiert? Am 9. August 2023 hieß es auf ihrem Instagram-Kanal: „Schweren Herzens teilen wir die niederschmetternde Nachricht vom plötzlichen und tragischen Tod unserer geliebten Claire.“ Wie sich nun herausstellte, wurde ihr Profil gehackt.

Mallorca: Deutsche offenbar auf Kneipentoilette vergewaltigt

Schon wieder ein sexueller Übergriff an der Playa de Palma auf Mallorca! In einer Kneiptentoilette wurde offenbar eine deutsche Touristin vergewaltigt. Die 20-Jährige ging mit ihrem Freund in eine Bar. Während der Freund mit einigen Bekannten die Kneipe zeitweise verlassen haben, ging sie auf Toilette. Laut dem Mallorca Magazin soll sie dort dann von einem 23-Jährigen vergewaltigt worden sein. Sie könne nicht ausschließen, dass sie die Männertoilette besucht habe. Unter Schock habe das Opfer die Toilette verlassen – sie und ihr Freund erstatteten Anzeige bei der Polizei. Nach dem mutmaßlichen Täter wird gefahndet.

Passagier rastet auf Mallorca-Flug aus

Auf einem Flug von Mallorca ist ein Passagier komplett ausgerastet. Er hat sich mit der Crew angelegt und belästigte mehrere Passagiere. Er hat sogar damit gedroht, einen anderen Mann umzubringen. Der Mann war sehr aggressiv, konnte aber zunächst beruhigt werden. Dann wird er jedoch wieder aufdringlich und belästigt sexuell Frauen, welche vor ihm sitzen. Ein anderer Fluggast will die Frauen beschützen – der Mann reagiert daraufhin die Fassung und droht damit, ihn umzubringen. Womit er nicht rechnete: An Bord befindet sich ein Polizist! Dieser konnte die Person überwältigen und bis zur Landung auch festhalten. Danach kommt die Polizei in den Flieger und nehmen den Mann fest.