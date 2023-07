News des Tages am 11.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.07.23

Nach mehreren Erdbeben: Island-Vulkan ausgebrochen

Erst bebte die Erde mehrmals, jetzt ist der Vulkan in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavik ausgebrochen. „Das ist erst der Anfang“, sagte Kristín Elísa Guðmundsdóttir vom isländischen Wetteramt am Montagabend. Eine Eruption habe nordwestlich des Berges Litli-Hrútur begonnen. Auf der Reykjanes-Halbinsel waren Rauchschwaden zu sehen. Wissenschaftler seien in der Gegend, um Messungen anzustellen. Das Vulkangebiet befindet sich etwa 40 Kilometer südwestlich von Reykjavik. Der Flugverkehr sei kaum beeinträchtigt. Unklar ist, wie lange der Lavafluss anhält.

Mutter in Berliner Bus vor ihren Kindern angegriffen: Anklage gegen Täter!

In einem voll besetzten Bus der BVG in Berlin hat ein Mann eine Frau niedergestochen. Wie sich dann herausstellte: Bei dem Täter handelt es sich um den Halbbruder der Frau! Die 33-Jährige war mit ihren Kindern in Richtung Schönholz unterwegs – die Kinder mussten alles mit ansehen. Nach der Tat flüchtete der Mann. Andere Fahrgäste kamen zur Hilfe – diese mussten danach mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage erhoben. Der Mann könnte an einer schweren psychischen Erkrankung leiden – deshalb könnte er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden.

Urologen warnen: Gibt es Viagra bald rezeptfrei?

Potenzpillen gibt es erst nach einem Rezept vom Arzt. Doch schon bald könnte es Viagra in der Apotheke geben. Ein Ausschuss der Arzneimittelbehörde BfArM will darüber entscheiden, ob es die blauen Pillen künftig rezeptfrei geben soll. Sollten sich die Experten dafür aussprechen, muss darüber das Bundesgesundheitsministerium darüber entscheiden. Die Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU) und der Berufsverband der Deutschen Urologie (BvDU) warnen jedoch davor. Denn hinter Erektionsproblemen können ernste Krankheiten dahinterstecken. Allerdings könnten frei verkäufliche Viagra-Pillen auch dem Schwarzmarkt den Kampf ansagen.