News des Tages am 11.04.23

Die Nachrichten des Tages am 11.04.23

Horror-Tat: Vater tötet eigene Tochter

In Ulm soll sein Vater seine 7-jährige Tochter getötet haben. Der Mann meldete sich selbst bei der Polizei und gab an, im Bereich eines Schulzentrums im Stadtteil Wiblingen ein Mädchen umgebracht zu haben. Danach wurde der 40-Jährige von den Beamten festgenommen. Es handelete sich eine Tat innerhalb der Familie, gab die Polizei an. Es ist diezweite schreckliche Tat in Baden-Württemberg innerhalb weniger Stunden. Am Ostersonntag hatte die Polizei zwei Geschwister tot in einer Wohnung in Hockenheim gefunden.

Nach Kuss-Video: Dalai Lama entschuldigt sich

In einem Video küsst der Dalai Lama einen kleinen Jungen auf die Lippen – danach streckt er ihm die Zunge entgegen und fordert ihn auf, diese zu lutschen. Die Kritik in den sozialen Netzwerken war riesig. Tenzin Gyatso, der gegenwärtige 14. Dalai Lama, hat sich für die Szene entschuldigt. „Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie wie auch bei seinen vielen Freunden rund um die Welt für den Schmerz entschuldigen, den seine Worte verursacht haben könnten“, heißt es in einem Statement beim Kurznachrichtendienst Twitter.

DSDS: Die Finalisten stehen fest

Am Samstag stieg das Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar“. Die Top 8-Kandidat:innen kämpften um den Einzug ins Finale. Jetzt stehen die Finalisten fest: Kiyan Sepehr Yousefbeik, Lorent Berisha, Monika Gajek und Sem Eisinger singen im großen Finale um den Superstar-Titel. Für Lawa Baban, Peris Achilleas Grigoriadis, David Leischik und Aileen Sager ist damit Schluss. Das große Finale der Jubiläumsstaffel von DSDS zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr. KUKKSI wird aus dem Studio berichten.