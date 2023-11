News des Tages am 10.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Lokführer wollen ernst machen: Drohen Bahn-Streiks bis Weihnachten?

Ob sich die Bahn wirklich auf diese Forderung einlässt? 3.000 Euro Inflationsausgleich, 555 Euro monatlich mehr für jeden Bahner und nur noch 35 statt 38 Wochenarbeitsstunden – das fordert die Gewerkschaft GDL. „Die Menschen in der heutigen Zeit legen viel mehr Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben“, sagt Gewerkschaftsboss Claus Weselsky im RTL/ntv-Interview. „Wenn wir die Forderungen der GDL erfüllen würden, würden unsere Personalkosten um über 50 Prozent steigen – und das ist durch nichts, aber auch durch gar nichts zu rechtfertigen“, sagt Martin Seiler, Bahn-Personalvorstand. Streiks sind durchaus denkbar – dabei haben die Gewerkschaften erst schon vor einigen Monaten den Bahnverkehr in Deutschland zum Erliegen gebracht.

Drama im Urlaubsflieger: Frau stirbt kurz nach Ryanair-Landung

Am Flughafen Weeze ist eine Frau kurz nach der Landung mit einer Ryanair-Maschine verstorben. Die Frau war auf dem Rückflug von Marokko, als sie plötzlich das Bewusstsein verlor. Vom Bordpersonal musste die Frau bereits im Flieger reanimiert werden. „Sie hatte keine Luft mehr bekommen und man hat sie reanimiert“, berichtet Manuela Schmickler von der Polizei Kleve laut RTL. „Die Rettungskräfte haben die Frau liegend aus dem Flugzeug gebracht“, sagt sie weiter. Jede Hilfe kam zu spät – auf dem Rollfeld ist die Frau verstorben. „Es ist tragisch, aber es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden, keinen Hinweis auf eine Straftat und auch kein Todesermittlungsverfahren“, so die Polizeisprecherin.

Nasa trauert um „Apollo 8“-Held Frank Borman

Frank Borman ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Als Kommandant der „Apollo 8“-Mission hatte er an Weihnachten 1968 mit zwei Begleitern zehnmal den Mond umkreist. „Heute erinnern wir uns an einen der Besten der Nasa“, sagte Direktor Bill Nelson laut Medienberichten. „Mehr als Luftfahrt und Forschung liebte er nur seine Frau Susan“, heißt es weiter. In seiner Autobiografie schrieb Borman: „Wir waren die ersten Menschen, die die Erde in ihrer majestätischen Gesamtheit gesehen haben, eine intensive emotionale Erfahrung für uns alle. Wir haben nichts gesagt, aber sicher an das Gleiche gedacht, an unsere Familien auf diesem sich drehenden Globus. Mein Gedanke: Das muss es sein, was Gott sieht.“