News des Tages am 10.10.23

Die Nachrichten des Tages am 10.10.23

Israel-Krieg: Warnung vor Eskalation

Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, warnt vor der Gefahr einer Eskalation des Konflikts durch ein massives Eingreifen der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon. „Eine militärische Auseinandersetzung mit der Hisbollah wäre für Israel von einer ganz anderen Dimension – nämlich existenziell. Das könnte Menschenleben in einem unvorstellbaren Ausmaß fordern und muss dringend abgewendet werden“, sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck fordert unterdessen ein hartes Durchgreifen gegen Hamas-Sympathisanten. „Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser brutale Terror in unserem Land bejubelt oder gar unterstützt wird“, sagte er in einem Interview mit dem Stern. „Wir erleben einen Ausbruch von Gewalt, Terror und Hass, dessen Ausmaße nicht nur Israel, sondern den gesamten Westen erneut tief erschüttert – und angesichts der bisherigen Überlegenheit des israelischen Militärs und seiner Geheimdienste zudem völlig überrascht hat“, so Gauck weiter.

Israel: Sohn schrieb Abschieds-SMS – seitdem wird er vermisst

Ihr Sohn feiert auf einem Musikfestival im Süden Israels, als Hamas-Kämpfer das Gelände stürmen. Dabei werden 270 Menschen getötet, zahlreiche Menschen wurden verschleppt. Seither lebt eine Mutter in großer Ungewissheit. „Mama, wenn was passiert, ich liebe dich“, schrieb ihr Sohn noch kurz davor, wie RTL berichtet. Danach bricht der Kontakt ab. „Momentan weiß keiner Bescheid. Wir wissen gar nichts, das ist das Schlimmste für alle Eltern“, erklärt ein Freund. „Ich wünschte, ich könnte etwas tun“, sagt die Mutter, welche anonym bleiben möchte. Während Angehörige in völliger Ungewissheit leben, kündigte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an: „Was die Hamas erleben wird, wird hart und fürchterlich sein.“

Umfrage-Hammer: Mehrheit der Deutschen will Neuwahlen!

Die Ampel-Regierung wurde bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen abgestraft. Aus einer repräsentativen INSA-Umfrage für die Bild-Zeitung geht hervor: Die Mehrheit der Deutschen wollen Neuwahlen! 57 Prozent der Befragten würden das Ampel-Bündnis vorzeitig beenden. Nur 31 Prozent wollen, dass das Bündnis so weitermacht. Besonders bei der Migrationspolitik der Bundesregierung sind die meisten unzufrieden. 57 Prozent der Befragten wünschen sich einen anderen Kurs. Danach folgen Wohnungspolitik (52 Prozent) sowie Klimaschutz (41 Prozent). Für die repräsentative Erhebung hat INSA am 9. Oktober 1004 Bürger befragt.