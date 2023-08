News des Tages am 10.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 10.08.23

Fammeninferno auf Hawaii: Mindestens sechs Menschen sterben

Menschen springen ins Meer, um den Flammen zu entkommen! Der US-Bundesstaat Hawaii kämpft gegen verheerende Busch- und Waldbrände. Auch die beliebte Urlaubsinsel Maui ist betroffen. Mindestens sechs Menschen sind verstorben, um die 20 Personen wurden verletzt. Hawaiis Gouverneur Josh Green sprach von einer „schrecklichen Katastrophe“. Der Küstenort Lahaina ist besonders schwer betroffen. „Es ist die schlimmste Katastrophe, die ich je gesehen habe. Ganz Lahaina ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt, es ist wie eine Apokalypse“, berichtete ein Anwohner gegenüber CNN. Die Löscharbeiten waren aufgrund heftiger Sturmböen schwierig. Durch den Wind wurden die Flammen immer wieder angefacht. US-Präsident Joe Biden hat dem Bundesstaat Hawaii Hilfe der Regierung zugesagt.

Briten beobachten neue Variante: Ist Corona etwa wieder da?

Ist die neue Corona-Variante Eris gefährlich? Zuletzt gab es immer mehr Fälle der Variante vor allem in Großbritannien. In den vergangenen Wochen sollen sich tausende Menschen infiziert haben. Auch auf Mallorca wurden einige Fälle bekannt. Wegen der neuen Omikron-Variante Eris sind die Corona-Zahlen angestiegen – aber müssen wir uns etwa Sorgen machen? „Es war von Anfang an klar, dass das Coronavirus bleibt und sich in die bereits vorhandenen Virus-Erkrankungen einreihen wird. Diese Variante ist ein Abkömmling von Omikron, über den sich die allgemeine Bevölkerung keine Gedanken machen muss. Lediglich für die Wissenschaft ist es wichtig zu verfolgen, wie sich das Coronavirus weiterentwickelt“, erklärt Mediziner Dr. Christoph Specht gegenüber RTL.

WHO fordert: Schachtel Kippen soll 23 Euro kosten!

Bei dieser News dürften sich Raucher zur Beruhigung glatt eine Kippe anzünden! Die WHO fordert, dass eine Schachtel Zigaretten knapp 23 Euro kosten soll. Hintergrund: Raucher verursachen jährlich Kosten um 97 Milliarden Euro. Enthalten sind darin unter anderem die Auslagen für alle Krankenkassen. Mit der Tabaksteuer nimmt der Staat aber nur 15 Milliarden Euro ein – das ist ein fettes Minus von 82 Milliarden Euro. Um das auszugleichen, fordert die WHO eine deutliche Preiserhöhung für Zigaretten. Demnach müsste eine Schachtel stolze 22,80 Euro kosten.