News des Tages am 10.07.23

Die Nachrichten des Tages am 10.07.23

Gewalt-Szenen in Sachsen: 20 Männer stürmen Schulfeier

In einer Diskothek in Görlitz (Sachsen) gab es unfassbare Gewalt-Szenen! Auf dem Club „L2“ ereignete sich eine Attacke auf eine Abschlussparty. „Erste Ermittlungen ergaben, dass etwa 20 Personen zu einer ansässigen Diskothek gingen und die Gäste zunächst beleidigten“, sagte ein Polizeisprecher laut der Bild-Zeitung. Mehrere Gruppen warfen dann Flaschen in Richtung des Eingangs. Durch die Schlägereien wurden mehrere Personen verletzt. „Existierendes Videomaterial wird gesichtet“, sagt die Polizei. Der Sachschaden soll bei rund 3.500 Euro liegen.

Drama in München: Teenie wartet auf Bahn – und wird totgerast!

In München ereignete sich in der Nacht zum Sonntag ein schreckliches Unglück! Ein Mann verliert bei der Flucht vor der Polizei die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei verliert er die Kontrolle über sein Auto – mit schrecklichen Folgen! Der Mann kracht in eine Straßenbahn-Haltestelle und tötet dabei einen 18-Jährigen, welcher auf die Bahn wartete. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Wie das Polizeipräsidium München mitteilte, hatte der Unfallverursacher keinen Führerschein. Außerdem soll er Alkohol getrunken haben. Am Montag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

38 Grad! Stadt in Baden-Württemberg stellt Hitzerekord auf

Am Sonntag war es knackig heiß in Deutschland! Im baden-württembergischen Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe) wurden 38 Grad gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Bayern wurden im unterfränkischen Kitzingen 37,8 Grad im Schatten gemessen. Nach der Hitze kamen im Westen die Unwetter – betroffen war auch der Christopher Street Day in Köln. Der CSD musste auf dem Heumarkt kurzfristig unterbrochen werden. Die Parade ging später aber weiter. Die Unwetter erreichen am Montag vor allem den Osten. „Am Montag lässt es sich dann bei etwas niedrigeren Temperaturen mal kurz durchschnaufen, auch wenn wir es weiterhin mit schwül-heißer Luft zu tun haben werden. Am Dienstag und Mittwoch geht es dann erneut auf Werte um 33 bis 35 Grad rauf“, sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt von „donnerwetter.de“ in der Bild-Zeitung.