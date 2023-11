News des Tages am 09.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 09.11.23

Bahn-Verhandlungen beginnen: Kommt es zu Streiks vor Weihnachten?

Am Donnerstagmorgen starten die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen haben spricht der Gewerkschaftsboss von Streiks – und das zur Weihnachtszeit! Die Gewerkschaft fordert: Schichtarbeiter sollen statt 38 nur noch 35 Stunden pro Woche arbeiten – und das bei gleichem Gehalt. Die GDL fordert außerdem ein Lohn-Plus von 555 Euro. Sollten die Verhandlungen scheitern oder die Bahn der Forderung nicht nachkommen, droht der GDL-Chef Claus Weselsky laut der Morgenpost mit unbefristeten Streiks. Als „unerfüllbar“ bezeichnete der Personalchef der Deutschen Bahn, Martin Seiler, die Forderungen.

„Aktenzeichen XY“: Polizei hat neue Spur im Mord an Künstler Martin Otto Helberg

Im Fall von Martin Otto Helberg hat die Polizei eine neue Spur. „Aktenzeichen XY… ungelöst“ hat jetzt über den Fall vom 5. Oktober 1986 berichtet. Der Student besucht eine Party seines Professors. In den frühen Morgenstunden macht er sich alkoholisiert auf dem Weg nach Hause in die Kochstraße in Linden. Kurz vor seiner Wohnungstür traf er auf einen Mann – offenbar haben sich die beiden gestritten, wie in der ZDF-Sendung zu sehen war. Dann stach der Unbekannte plötzlich mit einem Messer zu! Martin Otto Helberg fiel zu Boden und hat lebensgefährliche Verletzungen. Rund eine Stunde später findet ihn ein Nachbar – zu spät. Denn der Student ist an den Folgen der brutalen Messer-Attacke verstorben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover auch unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen.

Schlange killt Australien-Urlauber

Ein französischer Rucksacktourist ist im australischen Busch durch einen Schlangenbiss getötet worden. Er wurde bewusstlos in seiner Unterkunft von Bekannten gefunden, wie der Sender 9News berichtet. Eine Östliche Braunschlange soll ihm in den Fuß gebissen haben. Der Biss der Schlangenart ist besonders tückisch, da diese nicht schmerzhaft ist und viele den Biss gar nicht merken würden. Bekannte haben versucht, den Mann wiederzubeleben. Jedoch ist er an Herzversagen gestorben.