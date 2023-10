News des Tages am 09.10.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 09.10.23

Landtagswahlen in Bayern und Hessen: Unionsparteien liegen vorn

Die CSU bleibt stärkste Kraft in Bayern. Nach dem vorläufigen Ergebnis kommt die Partei auf 37 Prozent. Die Grünen erhielten 14,4 Prozent der Stimmen. Mit 15,8 Prozent sind die Freien Wähler die zweitstärkste Kraft. Die AfD erreicht 14,6 Prozent, die SPD holt nur noch 8,4 Prozent. Mit 3 Prozent schaffte die FDP icht den Sprung in den Landtag. Mit großem Vorsprung hat die CDU die Landtagswahl in Hessen gewonnen. Die Christdemokraten kommen auf 34,6 Prozent. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD mit 18,4 Prozent. Sie lag vor der SPD mit 15,1 Prozent, den Grünen mit 14,8 und der FDP mit 5,0 Prozent. Mit 3,1 Prozent verpasste die Linke den Einzug in den Landtag.

Landtagswahlen: Die Ampel-Koalition wird abgestraft

Die Wahlen in Bayern und Hessen galten als „kleine Bundestagswahl“. Denn SPD, Grüne und FDP erleiden heftige Wahlniederlagen. „Das ist das klare Signal, dass wir in Berlin endlich aufnehmen müssen, was die Menschen bewegt! In der AKW-Frage, beim Heizungsgesetz oder in der Migrationspolitik lagen oder liegen wir konsequent im Gegensatz zur Mehrheitsmeinung. Wenn wir keine Lösungen präsentieren, werden sich am Ende die Themen die Koalitionen suchen“, sagt der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki in der Bild-Zeitung. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat das schlechte Abschneiden der Ampel-Parteien bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen vor allem der Bundesregierung zugeschrieben. „Das hat sehr viel mit der Bundespolitik zu tun und nicht so viel mit der Landespolitik“, erklärte der Politiker.

Massaker bei Musik-Festival: Hamas-Terroristen töteten hunderte Israelis

Auf dem Musik-Festival nahe der Gaza-Grenze, welches am Samstag von den Hamas gestürmt wurde, sind 260 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens zehn Frauen wurden von den palästinensischen Terroristen entführt.Unterdessen wurde auch bekannt, dass Isreal 100.000 Reservisten zusammengezogen hat. Die Aufgabe sei, dass die Hamas am Ende des Krieges militärisch nicht mehr in der Lage sein werde, Israelis zu bedrohen. Außerdem wolle man versuchen, dass die Hamas den Gazastreifen nicht mehr regieren können. Die israelische Luftwaffe hat nach den verheerenden Angriffen der islamistischen Hamas weitere Ziele im Gazastreifen bombardiert. Die schweren Kämpfe gehen weiter: Am Sonntagabend hat es in mehreren Städten erneut Raketenalarm gegeben.