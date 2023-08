News des Tages am 09.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 09.08.23

Bestialischer Mord: Schauspieler-Sohn zerstückelt seinen Freund

Er ist der Sohn eines bekannten Schauspielers und nun droht ihm die Todesstrafe! Daniel Sancho Bronchalo wird vorgeworfen, seinen Liebhaber ermordet und zerstückelt zu haben. Sein Freund hatte ein Hotelzimmer in Thailand gebucht – eigentlich sollte es eine schöne für die Zeit beiden werden. Doch er ahnte nicht, welchen Plan sein Lover hat. Der Sohn des spanischen Schauspielers Rodolfo Sancho mietete ein weiteres Hotelzimmer, um sich auf die grausame Tat vorzubereiten. Die Tatwerkzeuge habe er dafür zuvor in einem Supermarkt gekauft. Sein Freund wollte Sex – stattdessen schlug er ihn ins Gesicht, zu dem Zeitpunkt soll er ohne Bewusstsein gewesen sein und verstarb später auch. Er habe dann die Leiche zerteilt – den Kopf habe er im Meer entsorgt. Nun wird ihm der Prozess gemacht – er könnte zu einer Todesstrafe verurteilt werden.

Grünen-Politiker stürzt vor seinen Söhnen in den Tod

Tragisches Unglück in Österreich! Der grüne Gemeinde-Politiker Thomas Eder ist vor seinen Söhnen in den Tod gestürzt. Offenbar sei er auf der 2.844 Meter hohen Windachscharte ausgerutscht, wie mehrere Medien berichten. Danach sei er 50 Meter in die Tiefe gefallen. Von Sölden im Öztal sei er mit seinen drei Söhnen zu einer Wanderung aufgebrochen. Ein Zeuge rief die Bergrettung. Thomas Eder spielte auch in einer Band. „Lieber Thomas, danke für unseren gemeinsamen Weg, für all die schönen Momente, für deinen Geist, deine Inspiration, für deine Freundschaft. R.I.P. Hab es schön, wo immer du jetzt auch bist. Deine Smart Lovejunkies“, schrieb die Gruppe in einem Statement bei Facebook.

14-Jähriger stirbt nach falscher Diagnose

Nach einem Fahrradsturz hat ein Arzt eine falsche Diagnose gestellt. Ein 14-Jähriger ist später an einer Hirnblutung verstorben. Dem Arzt wurde der Prozess gemacht – fahrlässige Tötung lautet die Anklage. Der Fall: Ein 14-Jähriger stürzt mit dem Fahrrad – er hat kein Helm getragen. Er muss sich danach übergeben, klagt über Kopfschmerzen und Nasenbluten. Der Arzt stellt im Krankenhaus die Diagnose Gehirnerschütterung. Um eine Hirnblutung zu erkennen, hätte der Arzt jedoch eine Computertomographie machen müssen. Einen Tag später ist der Teenager verstorben. Der Mediziner muss nun 100.000 Euro zahlen.