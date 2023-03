News des Tages am 09.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 09.03.23

Ukraine: Einer der schlimmsten Angriffe seit Kriegsbeginn

Noch vor dem Morgengrauen gab es zahlreiche Angriffe von Russland auf die Ukraine. Vor allem die Energie-Infrastruktur soll getroffen werden. Menschen sollen weder Licht noch Heizung haben. Anwohner der Hauptstadt Kiew berichten von heftigen Explosionsgeräuschen. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigte auf Telegram Einschläge im südlichen Bezirk Holosijiw. Laut ihm sollen rund 40 Prozent der Menschen keinen Strom haben. „Die ganze Nacht wurden wir von russischen Raketen im ganzen Land terrorisiert! Es war einer der längsten Attacken seit Kriegsbeginn, Putin hat uns mit Kamikaze-Drohnen und verschiedenen Raketen angegriffen, Luftalarm von Mitternacht bis 7 Uhr morgens. Dank deutscher Iris T-Raketenabwehr konnten in Kiew alle Angriffe bis auf einen abgewehrt werden, durch den kritische Infrastruktur beschädigt wurde. Drei Menschen wurden verletzt“, sagte Vitali Klitschko in der Bild-Zeitung.

Die Sirenen heulen: Warntag in Bayern und Nordrhein-Westfalen

Für den Ernstfall wird am 9. März in Bayern und Nordrhein-Westfalen geprobt. Deshalb heulen die Sirenen um 11 Uhr – auch Handys melden einen Alarm. Die Bundesländer testen vor allem die Technik, wenn es mal wirklich zum Ernstfall kommen sollte. Das Modulare Warnsystem (MoWaS) wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zur Verfügung gestellt. Die Probewarnmeldung wird an Rundfunkanstalten und Stadtinformationstafeln gesendet.

Auf einer Fähre: Mann schmeißt seine Ehefrau über Bord

Auf einer Fähre in Indonesien haben sich dramatische Szenen ereignet. Aus dem Nichts schmeißt ein Mann seine Ehefrau über die Reling, wie Bilder einer Überwachungskamera zeigen. In letzter Sekunde kann die Frau von anderen Passagieren gerettet werden. Der Ehemann leide an einer psychischen Störung und würde keine Anzeige bekomme, wie der Leiter der Hafenpolizei mitteilte.