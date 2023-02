News des Tages am 09.02.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 09.02.23

Mehr als 15.000 Tote nach Erdbeben in der Türkei und Syrien

Nach dem starken Erdbeben ist die Opferzahl in der Türkei und Syrien auf mehr als 15.000 gestiegen. Tausende Menschen wurden zudem verletzt, viele werden noch vermisst. Die Chancen, Überlebende zu finden, schwindet von Stunde zu Stunde. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnten insgesamt bis zu 23 Millionen Menschen betroffen sein. Normalerweise liegt die kritische Überlebensgrenze bei 72 Stunden – aber die Retter geben nicht auf und suchen weiter nach Vermissten. Zwei starke Erdbeben hatten am Montag das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Tausende Häuser wurden zerstört, viele Menschen wurden obdachlos und harren bei eisiger Kälte in Zelten aus.

Müllabfuhr, Kita und Bahn: In Deutschland wird gestreikt

Im öffentlichen Dienst soll es am Donnerstag zu Warnstreiks kommen. In einigen Bundesländern sind Stadtverwaltungen, Kitas, Müllabfuhr oder Kliniken betroffen, in anderen Regionen bleiben die Bahnen und Busse stehen – so beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. In Berlin sind Beschäftigte der Charité, der Wasserbetriebe, an Universitäte zu Streiks aufgerufen und in Hessen bleiben viele kommunale Einrichtungen dicht. Verdi und der Beamtenbund „dbb“ fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro, in der aktuellen Tarifrunde. Insgesamt geht es um 2,5 Millionen Beschäftigte – davon rund allein 640.000 in NRW.

Peter Klein: Wütendes Statement bei Instagram

Seit dem Dschungelcamp sorgte vor allem das Ehe-Drama rund um Iris und Peter Klein für zahlreiche Schlagzeilen. Iris Klein behauptet, dass ihr Mann sie angeblich mit Yvonne Woelke betrogen haben soll – die beiden bestreiten die Vorwürfe. Peter Klein macht in einem neuen Clip nun seinem Unmut freien Lauf. „Was passiert ist, das wissen eigentlich nur ganz, ganz wenige Personen“, so Peter Klein in einer Instagram-Story. „Vielleicht solltet IHR euch mal schämen“, sagt er weiter und richtet das an User, welche ihm Hasskommentare senden. Laut Peter Klein sollte man sich vor allem beide Seiten anhören.