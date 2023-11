News des Tages am 08.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 08.11.23

Kreuzfahrtschiff gerät in Sturm: Passagiere bangen um ihr Leben

Das Kreuzfahrtschiff „Spirit of Discovery“ der Reederei Saga Cruise gerät vor Spanien in einen heftigen Sturm. Rund 100 Passagiere wurden dabei verletzt – einige glaubten auch, das nicht zu überleben. Fünf Gäste mussten aufgrund schwererer Verletzungen medizinisch behandelt werden. Das Schiff war war auf dem Weg zu den Karibischen Inseln. Ein Stopp in Las Palmas war bereits abgesagt worden. Dann sollte man den Hafen von La Coruna ansteuern – aber diese war gesperrt. Deshalb entschied sich die Crew nach Großbritannien zurückzukehren. Dort geriet das Schiff jedoch in einen heftigen Sturm. „Die Wellen schlugen an die Fenster des fünften Decks, Menschen schrien, Möbel, Teller und Glas flog in alle Richtungen“, erklärte ein Augenzeuge gegenüber Daily Mail. „Die Menschen schrien um ihr Leben, Dinge flogen um uns her um und gingen kaputt, und die Leute haben geglaubt, sterben zu müssen“, erzählt er weiter.

Übler Streich: Blutige Puppe auf Bahngleise geworfen!

Es klingt wie nach einem üblen Halloween-Scherz! Für einen Zugführer wurde das jedoch zum Schock: Unbekannte legen eine Attrappe eines menschlichen Körpers auf die Gleise – bemalt mit Blut. Der Zugführer hat den mutmaßlichen leblosen Körper gesichtet und daraufhin die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintreffen, stellen sie laut RTL fest, dass es sich nur um eine Puppe handelt. Laut der Bundespolizei habe der Zugführer einen schweren Schock erlitten. Wer für das Vortäuschen einer Notlage verantwortlich ist, ermittelt jetzt die Polizei.

Bräutigam stirbt drei Tage nach der Hochzeit

Hochzeit, Flitterwochen in der Karibik – doch dann geschah ein Horror-Unfall, welcher das junge Glück zerstörte! Nate und Mariana ​Kuhlman hatten sich am 28. Oktober 2023 das Ja-Wort gegeben. Für das Paar aus dem US-Bundesstaat Ohio ging es danach in die Flitterwochen in die Karibik, wie die New York Post meldet. Jedoch hatte er einen Unfall beim Wasserski-Fahren und verstarb an den Folgen. Zu dem Zeitpunkt war das Paar erst drei Tage verheiratet. Eine Freundin schreibt in einem Spendenaufruf: „Das Geld soll die Kosten für die Last-Minute-Flüge nach St. Lucia und zurück, die sofortige Ausstellung von Reisepässen (mutmaßlich für Angehörige, Anm. d. Red.), Transport, Unterkunft, Verpflegung und Beerdigungsvorbereitungen decken.“