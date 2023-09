News des Tages am 08.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 08.09.23

Mann stirbt nach Fenstersturz – doch niemand hilft

Ein Mann stürzt in Gelsenkirchen aus einem Fenster und liegt eine halbe Stunde lang blutend auf dem Gehweg. Zahlreiche Autofahrer fahren vorbei, aber keiner bleibt stehen und hilft. Einige Stunden später ist der 64-Jährige in einer Klinik verstorben. „Wenn sich ein Mensch in einer hilflosen Lage befindet, dann ist jede und jeder verpflichtet, zu helfen. Schauen Sie nicht weg, sondern helfen Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten und leisten Sie gegebenenfalls Erste Hilfe“, appellierte die Polizei in Gelsenkirchen. Und weiter: „Wer einfach weiter geht oder vorbeifährt und einer hilflosen Person nicht hilft, riskiert im schlimmsten Fall ein Menschenleben und kann sich unter Umständen wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar machen.“

Beim Vorstellungsgespräch: Bewerber stiehlt iPhone und wird dabei gefilmt

Wie dreist kann man sein? Ein Bewerber hat bei einem Vorstellungsgespräch ein iPhone eines möglichen künftigen Arbeitskollegen gestohlen. Der 55-Jährige erschien in dem Ladengeschäft zum Vorstellungsgespräch. Aus einem Korb entwendete er das Smartphone, brachte es nach draußen zu seinem Fahrrad und ging anschließend wieder ins Geschäft. Eine Überwachungskamera überführte den Bewerber. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Stelle hat der Bewerber nach der Aktion natürlich nicht mitbekommen.

NFL-Knaller perfekt! Amon-Ra St. Brown führt Lions zum Sieg bei den Chiefs

Die NFL ist in die neue Saison gestartet. Die Detroit Lions haben hauchdünn beim Meister Kansas City Chiefs gewonnen. Beim 21:20 für die Gäste erzielte St. Brown den ersten Touchdown der Saison und sorgte für die Führung. Insgesamt auf zwölf NFL-Touchdowns kommt der 21-Jährige in seiner Karriere. „Gegen so eine Mannschaft mit Patrick Mahomes ist es schwer ein Gameplan aufzustellen – sie verteidigen immer sehr gut. Aber wir haben es zum Glück geschafft“, sagte St. Brown im Interview mit RTL. Der Sender hat die Rechte erworben und zeigt erstmals die Spiele der Football-Liga. In den vergangenen Jahren lief die NFL auf ProSieben.