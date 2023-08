News des Tages am 08.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 08.08.23

Pädophiler Ex-Rockstar Ian Watkins von Mithäftlingen niedergestochen

Der verurteilte Kinderschänder und Ex-Rockstar Ian Watkins sitzt seit vielen Jahren ihn Knast. Nun wurde er von Mithäftlingen niedergestochen. Zwei Insassen hätten ihn stundenlang verprügelt, wie der Mirror berichtet. In der englischen Stadt Wakefield ereignete sich die Tat am Samstag in der Justizvollzugsanstalt. Der bekennende Pädophile Watkins war im Jahr 2013 zu 35 Jahren Haft verurteilt worden – 6 Jahre davon auf Bewährung. Damals hatte er einen Vergewaltigungsversuch an einem 11 Monate alten Baby gestanden. Er gestand auch den Missbrauch an mehreren Kindern unter 13 Jahren.

Deutsche in Frankreich gefoltert? Jetzt sprechen die Nachbarn!

Es ist eine unglaubliche Geschichte: Eine 53-Jährige soll in Frankreich von ihrem Mann mehr als 12 Jahre gefoltert, gefangen gehalten und gequält worden sein. Doch an der Geschichte kommen nun Zweifel aus. Was haben die Nachbarn der Folter-Wohnung mitbekommen? „Ich habe mehrmals Lärm gehört, kleine Schreie eines Kranken oder einer dementen Person oder so etwas. Die Person haben wir nie gesehen, wir sind davon ausgegangen, dass sie krank ist“, erklärt eine Nachbarin laut RTL. „Wir haben nie Kampfgeräusche oder Lärm wie Schläge gehört. Also haben wir uns einfach gedacht, sie kann nicht sprechen, sie ist krank. Niemals hätten wir gedacht, dass so etwas passiert“, so die Bewohnerin weiter.

Bryan Randall: Partner von Sandra Bullock verstorben

Drei Jahre lang kämpfte der Partner von Filmstar Sandra Bullock gegen die Krankheit ALS. Bryan Randall ist jetzt im Alter von 58 Jahren verstorben. „Mit großer Trauer teilen wir mit, dass Bryan Randall am 5. August nach einem dreijährigen Kampf mit ALS friedlich verstorben ist“, erklärte seine Familie in einem Statement laut dem People-Magazin. „Wir sind den unermüdlichen Ärzten, die sich mit uns durch die Landschaft dieser Krankheit steuerten, und den erstaunlichen Krankenschwestern, die unsere Zimmergenossen wurden und oft ihre eigenen Familien opferten, um bei uns zu sein, unendlich dankbar“, heißt es in dem Statement weiter. Seit 2015 waren Sandra Bullock und Bryan Randall ein Paar.