News des Tages am 08.04.24

Die Nachrichten des Tages am 08.04.24

Drama in Österreich: Deutscher (43) stürzt beim Wandern 150 Meter in den Tod

Ein 43-jähriger Mann aus Stuttgart ist beim Wandern in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Er brach am Wochenende zu einer Tour auf die rund 2000 Meter hohe Schneidspitze im österreichischen Teil der Allgäuer Alpen auf. Er schickte noch eine Nachricht an seine Angehörigen, dass er die Wanderung aufgrund schlechter Witterung abbrechen müsse. Er kam jedoch nie bei seiner Familie an – diese verständigte dann die Polizei. Unterhalb des Gipfels wurde der 43-Jährige dann tot aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass er rund 150 Meter in die Tiefe gestürzt ist.

90 Tote bei Schiffsunglück in Afrika

Mehr als 90 Menschen sind vor der Küste Mosambiks ums Leben gekommen. Die Passagiere wollten mit einem Schiff vor einer Choleraepidemie aus der Provinz Nampula in Norden von Mosambik fliehen. Das Fischerboot war jedoch völlig überladen. „Es ist gesunken, weil es überladen und für den Transport von Passagieren ungeeignet war“, sagte der Staatssekretär der nördlichen Provinz Nampula, Jaime Neto, laut Medienberichten. Cholera wird unter anderem durch verunreinigtes Trinkwasser übertragen und kann unbehandelt schnell zum Tod führen.

„Tatort“-Schauspieler Peter Sodann ist gestorben

Der Schauspieler Peter Sodann ist tot, wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet. Der „Tatort“-Star starb am Freitag im Alter von 87 Jahren. Große Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Rolle als Hauptkommissar Bruno Ehrlicher, welche er von 1992 bis 2007 verkörperte. Bis 2005 leitete Peter Sodann als Intendant das von ihm 1981 gegründete neue Theater in Halle. Peter Sodann stammte aus dem sächsischen Meißen. Dort wurde er am 1. Juni 1936 als Sohn eines Arbeiters geboren. Wegen staatsfeindlicher Hetze wurde Sodann verhaftet. Neun Monate saß er in der DDR im Gefängnis. Später wurde er von der Stasi bespitzelt.