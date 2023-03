News des Tages am 08.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 08.03.23

Brandenburg: Polizei erschießt Axt-Angreifer

In einem Mehrfamilienhaus in Senftenberg (Brandenburg) kam es am Dienstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz. Mit einem axtähnlichen Gegenstand hat ein Mann die Beamten angegriffen. Der Einsatz endete für den Mann tödlich. Nachdem die Person mit dem Gegenstand auf die Polizei losging, sahen sich die Beamten gezwungen, die Dienstwaffe einzusetzen. „Am heutigen Nachmittag kam es gegen 14:46 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Senftenberg. Nach ersten Erkenntnissen griff ein Mann die Beamten mit einem axtähnlichen Gegenstand an, die sich daraufhin gezwungen sahen, von der Dienstwaffe Gebrauch zu machen. Umgehend eingeleitete Reanimationsversuche blieben erfolglos. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen“, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Jusos wollen männerfreie Tage auf Jahrmärkten

Sexuelle Übergriffe oder alkoholisierte Männer – auf Jahrmärkten ist das keine Seltenheit. Die Jusos in Bremen denken deshalb darüber nach, männerfreie Tage auf Jahrmärkten einzuführen. „Insbesondere Frauen und queere Personen müssen an der Osterwiese teilnehmen können, ohne Angst Opfer sexueller Belästigungen zu werden“, sagt Vize-Landeschefin Lara Gerecke in der Bild-Zeitung. Männerfreie Zonen seien nichts Neues – da gebe es unter anderem auch in Schwimmbädern oder Konzerten. „Am Ende müssen die Veranstalter, Schausteller und Ordnungskräfte ein sicheres Fest organisieren – wir pochen darauf, dass der Schutz vor sexualisierter Gewalt, verbal und körperlich, dabei eine größere Rolle spielt“, so Juso-Landeschef Sebastian Schmugler.

„Unter uns“: In RTL-Serie stehen nur Frauen vor der Kamera

Am Internationalen Frauentag, am 8. März 2023, feiert RTL eine besondere Folge der Serie „Unter uns“, denn vor der Kamera in der Folge 7074 stehen ausschließlich Frauen. Die Schauspielerinnen Claudelle Deckert, Isabell Hertel, Tabea Heynig, Sharon Berlinghoff, Carina Koller, Tatiani Katrantzi, Iris Werlin und Jess Maura setzen damit ein Zeichen: Eine Hommage an alle Frauen und auch ein wichtiges Statement für mehr Gleichberechtigung und Diversität in der Unterhaltungsbranche. Der Internationale Frauentag wird jedes Jahr am 8. März gefeiert und macht auf die noch immer bestehenden Ungleichheiten und Benachteiligungen von Frauen aufmerksam.