News des Tages am 08.02.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 08.02.23

Wut über Plünderer nach Erdbeben-Horror in der Türkei und Syrien

Während tausende Menschen in der Türkei und Syrien noch um ihre Liebsten nach dem Todes-Beben bangen, nutzen Plünderer die Situation schamlos aus. Die Zeit wird knapp, um Überlebende zu retten, welche sich noch unter den Trümmern befinden könnten. Während einige noch ums Überleben kämpfen, brechen andere Supermärkte oder Läden auf und plündern dort die Ware. „Es ist wirklich eine Schande“, schreibt ein User beim Kurznachrichtendienst Twitter zu einem Video. Es sind aber nicht nur Lebensmittel, die geplündert werden. Clips im Netz zeigen, dass sich Plünderer auch an Elektrogeräten bedienen. Die Zahl der Todesopfer nach den zwei starken Erdbeben ist auf über 6.000 gestiegen, mehr als 30.000 Menschen wurden verletzt. In den betroffenen Regionen wurden tausende Häuser zerstört, tausende Anwohner wurden obdachlos und müssen derzeit bei eisiger Kälte in Zelten übernachten. Insgesamt sind rund 23 Millionen Menschen von der Naturkatastrophe betroffen.

Ukraine erwartet Russen-Offensive in Charkiw

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland einen erbitterten Krieg gegen die Ukraine. Rund um den Jahrestag wird eine russische Offensive in Charkiw erwartet. Der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Olexij Danilow, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass man Ergebnisse in Russland parat haben will. „Sie müssen etwas zum Vorzeigen haben für ihre Leute, und sie haben das große Verlangen, bis zu diesem Datum etwas aus ihrer Sicht Großes zu tun“, so der Experte. Deutschland wird außerdem 100 Panzer in die Ukraine liefern – darunter sind auch einige Leopard-1-Panzer. Mit diesen soll laut Vizekanzler Robert Habeck die russische Offensive abgewehrt werden. Unterdessen ist Verteidigungsminister Boris Pistorius zu seiner ersten Reise nach Kiew gereist. Aus Sicherheitsgründen wurde sein Besuch zunächst geheim gehalten. In Kiew trifft er auch Präsident Selenskyj.

Fremdgeh-Drama: Iris Klein will Kraft tanken

Sie hat sich total aufgeregt und war sogar im Krankenhaus: In den vergangenen Wochen hat Iris Klein viel durchgemacht. Der Fremdgeh-Skandal um die Ehe von Iris und Peter Klein hat sich immer weiter zugespitzt. Nun will die Mama von Daniela Katzenberger erstmal Kraft tanken, wie sie bei Instagram verkündet – aber einen Seitenhieb gegen ihre Kontrahentin kann sie sich dann nicht verkneifen. „Was ist richtig, was ist falsch?“, fragt Iris Klein. Die Katzenberger-Mama musste viel Kritik einstecken – schließlich hat sie auch den Fremdgeh-Skandal überhaupt erst öffentlich gemacht. „Ich bitte Euch hier höflich,die Hasskommentare zu unterlassen“, fordert sie. Und dann schießt die 55-Jährige mal wieder gegen Yvonne Woelke: „Ich lasse mich nicht weiter von dieser Schl…e provozieren !!!“ Zuspruch bekommt sie unter anderem von ihrer Tochter Jenny Frankhauser: „Zeig wer DU bist!!!!! Denn DU bist einmalig! Lieben dich“.