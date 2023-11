News des Tages am 07.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 07.11.23

Bund und Länder entscheiden: Flüchtlinge bekommen weniger Geld

Beim Migrationsgipfel haben Bund und Länder bis tief in die Nacht verhandelt. Die Asylpolitik soll demnach verschärft werden. Flüchtlinge sollen künftig weniger Geld erhalten. Asylbewerbern soll das Bargeld gekürzt werden, um den Verwaltungsaufwand bei den Kommunen zu minimieren. Eine Lösung soll eine Bezahlkarte sein. Asylbewerber, welche seit 1,5 Jahren in Deutschland leben, sollen zudem die Leistungen gekürzt werden. Asylverfahren sollen schneller abgeschlossen werden und die Grenzkontrollen an den Landesgrenzen zu Österreich, zur Schweiz, Tschechien und Polen sollen aufrecht erhalten bleiben. Die Weigerung vieler Herkunftsländer, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen, sei „eine der größten Hürden“ für mehr Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber, heißt es in dem Beschluss. Deshalb müsse man mit den Ländern ein Migrationsabkommen schließen. Bund und Länder hielten fest, dass derzeit zu viele Menschen nach Deutschland flüchteten. Das Ziel seien deutlich weniger Flüchtlinge.

Deutsche Großstadt schafft Bargeld in Bussen komplett ab

Schon zum Ende des Jahres schafft der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) die Zahlung mit Münzen und Scheinen komplett ab. Dennoch ist es möglich, auch in Bussen sein Ticket zu holen – und zwar mit der „hvv Prepaid Card“, wie die Bild-Zeitung berichtet. Hintergrund der Umstellung ist, dass kaum noch Tickets mit Bargeld gekauft werden. Durch das Deutschlandticket hat sich der Bargeldkauf noch weiter reduziert. Laut dem NDR gebe es noch einen weiteren Effekt: das lange Suchen nach Kleingeld ist damit Geschichte, was damit auch die Abfahrtszeit beschleunigt. In anderen Großstädten wie beispielsweise Berlin ist eine Zahlung mit Bargeld weiterhin möglich – nur im Zuge der Corona-Pandemie war das bei der BVG nicht möglich, wurde aber später wieder eingeführt.

Radiomoderator wird in Live-Sendung erschossen

Juan Jumalon, besser bekannt als DJ Johnny Walker, ist für eine philippinischen Radioshow auf Sendung. Doch dann ist plötzlich ein Schuss zu hören! Der Kopf des Radiomoderators fällt dann plötzlich nach hinten. Bei Facebook konnten die Zuschauer die schrecklichen Szenen live mit ansehen. Ein Unbekannter hatte sich Zugang zu dem Studio verschafft und den Radiomoderator getötet. Nach der grausamen Tat hat er seinem Opfer noch die Goldkette vom Hals gerissen und flieht. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar.