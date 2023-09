News des Tages am 07.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 07.09.23

Mutter fand leblosen Körper: Junge ertrinkt in Garten-Pool

Ein kleiner Junge ist am Mittwoch in der Gemeinde Beelitz südwestlich von Berlin im Gartenpool ertrunken! Seine Mutter fand den leblosen Körper. Sie wollteden 2-Jährigen noch retten – doch jede Hilfe kam zu spät. „Den Betroffenen geht es den Umständen entsprechend schlecht“, sagte der Seelsorger laut t-online. Und weiter: „In der Nachbarschaft gab es eine sehr große Anteilnahme.“ Die Mutter sei kurz vom Garten ins Haus gegangen – in der Zeit kletterte der Junge in den Pool.Ein Großaufgebot an Rettungsdiensten war im Einsatz.

Gibt es bald Klamottenregeln für unsere Schüler?

Die Kleidung sorgt an Schulen immer wieder für Zündstoff – besonders Jogginghosen oder zu knappe Shirts im Unterricht sind ein Dauerthema. Wird sich das bald nun ändern? Der Bundeselternrat hat sich jetzt für Klamottenregeln an Schulen ausgesprochen. „Wir empfehlen Schulen, einen Konsens über eine Kleiderordnung zu schließen“, sagt die Vorsitzende der Organisation, Christiane Gotte im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das könnte auch in den jeweiligen Hausordnungen der Schulen aufgenommen werden. Ein Verstoß hätte dann Konsequenzen: „Dann kann man Schülerinnen oder Schüler nach Hause schicken und verlangen, dass sie sich ordentlich anziehen.“

Neues Rolling-Stones-Album kommt im Oktober

Das ist eine echte Musik-Sensation! Die Rolling Stones haben auf einer Pressekonferenz in London ein neues Album angekündigt. Die Platte „Hackney Diamonds“ erscheint am 20. Oktober 2023. Die erste Single „Angry“ gibt es schon jetzt. „Wir waren sehr faul», gab Frontmann Mick Jagger scherzhaft zu. Das letzte Stones-Album liegt immerhin schon 18 Jahre zurück. „Naja, wir waren auch viel auf Tournee. Aber wir wissen, dass wir vielleicht ein bisschen zu faul waren. Also haben wir gesagt: Komm wir setzen uns eine Frist und machen ein Album“, sagen die Musiker. Und weiter: „Kurz vor Weihnachten haben wir alles zusammengeworfen, haben losgelegt und alles aufgenommen.“